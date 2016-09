18:46 Schulz hält Verhandlungen über Visumfreiheit nicht für gescheitert

Istanbul - Trotz der starren Haltung der Türkei hält EU-Parlamentspräsident Martin Schulz die Verhandlungen über Visumfreiheit nicht für gescheitert. Einen Durchbruch konnte der deutsche SPD-Politiker in Ankara allerdings nicht erzielen. Eine Änderung der türkischen Anti-Terror-Gesetze - die aus Sicht der EU Voraussetzung für die Visumfreiheit ist - lehnte Ministerpräsident Binali Yildirim angesichts der aktuellen Lage erneut ab. Zum jetzigen Zeitpunkt bewege sich aufgrund der Differenzen in dieser Frage nichts, räumte Schulz nach einem Treffen mit Yildirim ein.

18:40 Schwache US-Daten drücken Dax ins Minus

Frankfurt/Main - Enttäuschende US-Konjunkturdaten haben für einen Richtungswechsel am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der zuvor freundliche Dax rutschte in die Verlustzone und schloss 0,55 Prozent tiefer bei 10 534,31 Punkten. Der Eurokurs kletterte auf 1,1194 US-Dollar.

18:05 Drei Tote bei Absturz - Flug war Geburtstagsgeschenk

17:29 Steinmeier wirbt vor OSZE für neue Rüstungskontroll-Gespräche

Potsdam - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für neue Rüstungskontroll-Gespräche geworben. Auf einem Treffen mit etwa 40 OSZE-Außenministern in Potsdam warnte Steinmeier vor einer "neuen Phase des Wettrüstens". Deshalb sei es dringend an der Zeit, wieder über Kontrollmaßnahmen zu sprechen. Für seinen Appell habe er aus dem Kreis der insgesamt 57 OSZE-Staaten viel Unterstützung bekommen, sagte der SPD-Politiker.

17:24 "Null-Toleranz": Trump will illegale Ausländer deportieren

Phoenix - Donald Trump bleibt seiner harten Linie gegen Zuwanderer vor allem aus Lateinamerika treu. Nach einem Überraschungsbesuch in Mexiko kündigte der republikanische Präsidentschaftskandidat vor Anhängern in Phoenix "Null Toleranz" für illegal in die USA eingereiste Zuwanderer an. Illegale Migration verursache den USA Kosten in Höhe von 113 Milliarden Dollar pro Jahr. "Jeder, der sich illegal hier aufhält, muss mit Deportation rechnen", sagte er in einer emotional gehaltenen Rede. Er wiederholte zudem seine Forderung nach dem Bau einer Grenzmauer zu Mexiko.