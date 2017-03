Von Michael Werndorff

Mit 40 000 Quadratmetern Ladenfläche wird das geplante Shoppingcenter in Saint-Louis größer als das Basler Stücki. Mitbewerber dies- und jenseits des Rheins sorgen sich vor weiterem Kaufkraftabfluss. Die Elsässer beschwichtigen.

Saint-Louis. Auf dem rund 100 Hektar großen Gewerbeareal „Technoport“ zwischen dem EAP und dem Bahnhof von Saint-Louis werden die Planungen für ein neues Einkaufszentrum vor den Toren Basels und Weil am Rhein konkreter. Das zeigte sich im Gespräch mit Alain Girny, Präsident des Zweckverbands Saint-Louis Agglomération. Der Zweckverband hat 2015 mit dem französischen Immobilienkonzern Unibail einen Vorvertrag über den Verkauf von 20 Hektar Gelände auf dem Technoport geschlossen. Ziel ist es nach Angaben von Girny, 2022 das Riesencenter zu eröffnen und Einkauf sowie Freizeit miteinander zu verbinden.

Die Kritik bei Bekanntwerden der Pläne seitens des Einzelhandels war laut. „Wir haben reagiert, mittlerweile sind es nur noch 40 000 statt 100 000 Quadratmeter“, erklärt Girny auf Nachfrage. „Unibail will nicht mit den Händlern vor Ort in direkte Konkurrenz treten, nicht umsonst wurde das ursprüngliche Projekt komplett überarbeitet“, relativiert der 65-Jährige die Sorge des lokalen Handels. „Sie werden im neuen Einkaufszentrum Produkte vorfinden, die es in Basel oder in direkter Umgebung nicht gibt.“

Vorgesehen seien große Marken, die im Zentrum von Basel, Saint-Louis oder in Mulhouse noch nicht vertreten sind. „Die Namen kann ich nicht nennen, aber es sind ganz große Player“, kündigt Girny an. Angesprochen werden sollen Kunden in einem Radius von 100 Kilometern. Zudem wird neben dem Handel der Fokus auch auf Unterhaltung gelegt – Rund die Hälfte der Gesamtfläche soll diesem Zweck dienen und Platz für Kinos und Sportanlagen bieten. Auch ist eine Anlage für Taucher vorgesehen, wie Girny im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

Das Konzept, Freizeitangebote zu realisieren, hat jüngst auch das Stücki Einkaufszenter aufgenommen: Dort soll ein Kino für mehr Besucher sorgen.

Bekannt ist, dass das börsendotierte Unternehmen Unibail, das zudem die Finanzierung trägt und als Betreiber auftritt, in der Region Fuß fassen will. Sollte Unibail das Projekt auf französischer Seite nicht realisieren können, käme auch eine Investition auf deutscher Seite in Frage. Ein Gelände habe das Unternehmen bereits im Auge.

Aber auch auf deutscher Seite wird der Ausbau der Einzelhandelsfläche forciert: Mit der geplanten Dreiländergalerie in Weil am Rhein könnte bis 2019 eine weitere Einkaufsmöglichkeit entstehen, vorausgesetzt das Raumordnungsverfahren wird so abgeschlossen, dass der Bau noch in diesem Jahr starten kann. Zum Vergleich: Hier sprechen die Investoren von einer Fläche von 16 500 Quadratmetern.