Basel Mehr als bloß Graffiti

Nachrichten-Ticker

19:03 Nasa-Angebot: Den eigenen Namen zum Mars fliegen lassen

Washington - Wer schon immer mal zum Mars fliegen wollte, kann jetzt zumindest schon mal seinen Namen hinschicken. Auf einer Webseite der US-Raumfahrtbehörde Nasa kann man Vor- und Nachnamen eintragen und dann eine Art virtuellen "Boarding Pass" erhalten. Die Namen kommen dann per Mikrochip an Bord des Mars-Lander "InSight", der sich im kommenden Mai auf den Weg zum roten Planeten machen soll, wie die Nasa mitteilte. 2015 hatten mehr als 825 000 Menschen ihre Namen eingetragen, nun soll ein zweiter Mikrochip dazukommen.

19:01 US-Präsident Trump trifft in Las Vegas ein

Las Vegas - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind in Las Vegas eingetroffen, um Angehörige der Opfer des Massenmordes bei einem Konzert zu treffen. Zunächst wollte das Paar unter Ausschluss der Öffentlichkeit Patienten in einem Krankenhaus besuchen. Danach wollten die Trumps mit Ersthelfern zusammenkommen, die nach dem Verbrechen Beistand geleistet hatten. Trump hatte auf das Attentat vergleichsweise verhalten reagiert. Nach den Anschlägen von Islamisten in Europa hatte er sich deutlich vernehmlicher und heftiger geäußert als nach der Tat des weißen Amerikaners Paddock.

18:38 Stichtag Montag: Katalonien macht mit "Scheidung" Ernst

Madrid/Barcelona - Die Abspaltung Kataloniens von Spanien soll offenbar schon in fünf Tagen erklärt werden: Für Montag haben die Parteien der separatistischen Koalitionsregierung in Barcelona eine Plenarsitzung des Regionalparlaments einberufen, bei der wohl die Unabhängigkeit ausgerufen werden soll. Drei Tage nach dem Sieg des "Ja"-Lagers beim umstrittenen und chaotischen Referendum der Katalanen über die Loslösung warnte die Zentralregierung die Regionalregierung in Barcelona erneut in scharfem Ton vor einer Loslösung.

18:08 Unesco: Bis 2030 weltweit 69 Millionen neue Lehrer gebraucht

Bonn - Bis zum Jahr 2030 werden weltweit 68,8 Millionen neue Lehrerinnen und Lehrer benötigt. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission vor dem Weltlehrertag morgen mit. Nur so könne Kindern weltweit eine "qualitativ hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung" ermöglicht werden. Grund für den hohen Bedarf an Lehrkräften sei unter anderem die hohe Anzahl an Pädagogen, die in die Rente gingen.

18:06 Anklage gegen Petry wegen Meineids

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry wegen Meineid-Verdachts angeklagt. Sie soll im November 2015 als Zeugin vor dem Wahlprüfungsausschuss des sächsischen Landtages falsch ausgesagt und ihre Angaben beeidet haben, wie die Justizbehörde in Dresden mitteilte. Petry räumte einen Irrtum ein, versicherte aber zugleich, nicht absichtlich falsch ausgesagt zu haben. Petry war der AfD-Fraktion im Bundestag nicht beigetreten und hat inzwischen die rechtsnationale Partei verlassen.