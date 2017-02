Basel (sda). Der britische Billigflieger Easyjet will seinen Höhenflug am EuroAirport (EAP) fortsetzen: Für das laufende Jahr strebt die Airline am EAP ein Wachstum um fünf Prozent auf rund 4,8 Millionen Fluggäste an. Neben höheren Frequenzen auf bestehenden Strecken und mehr Sitzen in einem Teil der Flugzeuge sollen auch neue Destinationen für weiteren Schub sorgen. Die Zahl der Strecken ab Basel steigt mit Biarritz in Frankreich und Dubrovnik in Kroatien auf 56, wie der für die Schweiz zuständige Easyjet-Manager Thomas Haagensen gestern vor den Medien sagte.

Das Streckennetz ist aus Sicht Haagensen einer der Erfolgsfaktoren von Easyjet auch am binationalen Flughafen. Diesen fliegt der britischer Carrier seit Juni 2005 an. Mehr als die Hälfte der Ziele, die vom EAP angeflogen werden, bedient die britische Airline exklusiv. Von den 7,8 Passagieren, die vergangenes Jahr den Flughafen benützt haben, entfallen mehr als 60 Prozent auf Easyjet. Seit dem Start in Basel hat die Airline am EAP 30 Millionen Passagiere verzeichnet. 2016 waren es 4,6 Millionen. Von diesen stammen 55 Prozent aus der Schweiz, 25 Prozent aus Frankreich und 20 Prozent aus Deutschland. Für Haagensen ist der EAP eine wichtige Destination mit noch großem Potential.

Zur künftigen Entwicklung des Streckennetzes hielt er sich jedoch bedeckt. Es gebe aber noch viele Städte und Stranddestinationen, die von Basel angeflogen werden könnten. Dazu gebe es eine lange Liste.