Basel (dv). Der Westflügel des Bahnhofs der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) soll bis 2020 saniert und für rund 70 Millionen Franken erneuert werden, teilt die SBB in einer Pressemitteilung mit. Dazu reichte die Eisenbahngesellschaft laut Mitteilung am vergangenen Freitag das Baugesuch ein. Mit der Erneuerung will die Bahngesellschaft die Aufenthaltsqualität im Bahnhof steigern. Dafür soll eine Personenunterführung entstehen. Die Eröffnung des renovierten Westflügels ist für 2021 geplant. Laut Baugesuch sollen mehr Verkaufsflächen auf insgesamt 3000 Quadratmetern entstehen. Davon ist laut Medienmitteilung der größte Raum mit 1715 Quadratmetern für den im Bahnhof ansässigen Supermarkt im Untergeschoss geplant. Während der Umbauarbeiten sollen die Geschäfte, die sich derzeit im Westflügel befinden, in die Haupthalle und in den Ostflügel des Bahnhofs umziehen, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Weitere provisorische Geschäfte sollen laut der Mitteilung beim Bahnhofsausgang Süd im Gundeldingerquartier sowie beim Elsässertor-Gebäude entstehen. Mit den Bauarbeiten dafür will die SBB schon im November beginnen, heißt es. Der Supermarkt soll an den Rand der Haupthalle beim Gleis 4 umziehen. Für die Basler Kantonalbank wird ein Container beim Taxistand errichtet werden, heißt es. Laut SBB besuchen rund 120 000 Personen den Bahnhof, dessen Westteil einen direkten Anschluss an die Netze der Deutschen Bahn sowie der französischen Staatsbahnen SNCF bietet.