Basel Mehr Kapazitäten

18:28 Dax auf Rekordkurs

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt dank eines nachgebenden Euro-Kurses und weiterer Rekorde an den US-Börsen in blendender Verfassung gezeigt. Der Dax schloss 0,58 Prozent höher bei 12 902,65 Punkten. Der Euro geriet vor allem wegen Katalonien unter Druck und kostete zuletzt 1,1748 US-Dollar.

18:10 58 Tote bei Schüssen in Las Vegas - FBI: Kein Terror

Las Vegas - Die Polizei hat die Zahl der Todesopfer nach den Schüssen von Las Vegas erneut nach oben korrigiert. Der zuständie Sheriff sprach von 58 Toten. 515 Menschen seien verletzt worden. Diese Zahl werde vermutlich weiter steigen. Ein 64-Jähriger soll vom 32. Stock des Mandalay Bay Hotels in eine Menge von Konzertbesuchern gefeuert haben. Er tötete sich dann selbst. Laut FBI gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keinen Zusammenhang zu einer internationalen Terrororganisation. Die Terrormiliz IS hatte die Tat für sich reklamiert.

17:53 Gabriel: Spanien muss "innere Spaltungen" überwinden

Berlin - Die Bundesregierung hat nach der von Gewalt überschatteten Abstimmung in der spanischen Region Katalonien dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Außenminister Sigmar Gabriel rief die spanische Regierung und die katalanische Regionalregierung dringend zu Gesprächen auf, "um zu einer politisch tragfähigen Lösung zu kommen" und "innere Spaltungen" zu überwinden. Deutschland sei Spanien "auf das Allerengste verbunden" und habe daher größtes Interesse an einem starken Partner und EU-Mitglied Spanien, erklärte der SPD-Politiker.

17:48 FBI: Schüsse in Las Vegas haben keine Terror-Verbindung

Las Vegas - Die Todesschüsse von Las Vegas stehen nach ersten Erkenntnissen nicht in Zusammenhang mit einer international agierenden Terrororganisation. Das gab die US-Bundespolizei FBI in Las Vegas bekannt.

17:18 Gift im Babybrei: Behörden geben weitgehend Entwarnung

Konstanz - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Supermarkt-Erpressers können Käufer von Babynahrung und anderen Lebensmittelkonserven aufatmen. Sie müssen nicht mehr ständig befürchten, dass die Ware vergiftet sein könnte. In Abstimmung mit der Polizei gab das Ministerium für Verbraucherschutz weitgehend Entwarnung. Nach aktuellem Wissensstand dürften keine vergifteten Lebensmittel mehr im Umlauf sein. Der festgenommene 53-jährige hatte zugegeben, Gift in Babynahrung gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen platziert zu haben. Er wollte eine zweistellige Millionensumme erpressen.