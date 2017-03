Von Michael Werndorff

Die Planungsarbeiten rund um den Bahnanschluss des EuroAirports (EAP) nehmen endlich Fahrt auf, nachdem auf französischer Seite zunächst ein Teilbetrag für die Vorprojektstudien fehlte. Details der Trassenführung geben aber Anlass zur Diskussion.

Saint-Louis. Ein direkter Bahnanschluss bietet Reisenden nicht nur höheren Komfort sondern auch eine effiziente Alternative zum Auto sowie kürzere und verlässlichere Verbindungszeiten als mit den heutigen Busverbindungen. Angesichts steigender Passagierzahlen am EAP ist eine Anbindung an den Schienenverkehr dringend nötig.

Mittlerweile ist die Phase der Vorprojektstudien angelaufen, vorausgegangen war die im April vergangenen Jahres von den Partnern unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 4,7 Millionen Euro für die bis nächstes Jahr laufenden Vorstudien und Abstimmungsarbeiten von Projektträgern in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Die jetzt aufgegleisten Studien und Projektgruppen beschäftigen sich unter anderem mit dem erwartbaren Verkehrsaufkommen, Kosten, dem Bau des vorgelagerten Bahnhofs am EAP, Auswirkungen auf die Umwelt und der Streckenführung.

Bis frühestens 2020 die Bagger rollen können, sind noch viele offene Fragen zu klären, so auch Details der Trassenführung, die teilweise über das vorgesehene rund 100 Hektar große Gewerbeareal „Technoport“ zwischen dem EAP und dem Bahnhof von Saint-Louis führen wird.

Auf dem Brachland entlang der Autobahn A 35 soll neben einem Freizeit- und Einkaufszentrum auch ein Park entstehen, der über Spazierwege an die Petite Camargue Alsacienne angebunden wird, wie Alain Girny, Präsident des Zweckverbands Saint-Louis Agglomération, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. In einer weiteren Phase sollen ab dem Jahr 2025 Dienstleistungsunternehmen angesiedelt werden, darüber hinaus ist im Norden ein Neun-Loch-Golfplatz vorgesehen. „Wir halten damit an den ursprünglichen Plänen fest“, kommentiert Girny das Vorhaben.

Damit die Trasse in Form eines Bahndamms den Technoport nicht durchschneidet, sieht der Präsident nur eine mögliche Option – ­eine Viadukt-Lösung, die allerdings mit höheren Baukosten verbunden ist. Für das Viadukt macht sich Girny stark, notfalls plädiere er dafür, das Gelände nicht dem französischen Staat zu veräußern. Dann käme eine Enteignung ins Spiel. Dieser Prozess würde sich allerdings über einen langen Zeitraum erstrecken und weitere Schritte, wie das zweite öffentliche Mitwirkungsverfahren zur Integration des Projekts in das Umfeld, ins Stocken geraten lassen. Das will niemand. „Wir wollen keine Konfrontation, allerdings sitzen wir schon am längeren Hebel“, betonte Girny. Man habe zudem von Anfang an gesagt, dass man die Viadukt-Lösung anstrebe.

Flughafensprecherin Vivienne Gaskell sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass alle beteiligten Parteien daran interessiert seien, eine gemeinsame Lösung zu finden. Sie relativiert Girnys Aussage. Von der insgesamt sechs Kilometer langen Strecke verlaufe knapp über ein Kilometer über den Technoport. Zudem sei es derzeit noch viel zu früh, um Antworten zu geben, da die Fragestellung bei den Vorstudien untersucht wird. Sie verweist auf eine der Arbeitsgruppen, die sich unter anderem diesem Thema widmet und in der auch der Zweckverband vertreten ist.

Die Chancen für das Viadukt stehen nicht schlecht, ist Girny überzeugt: „Zwar will der französische Staat generell sparen, aber wir befinden uns auf einem guten Weg.“ Wie die Gesamtkosten für das Großprojekt ausfallen werden, könne Gaskell derzeit ebenfalls nicht sagen. Vorgesehen waren ursprünglich 220 Millionen Euro, „es wird aber sicher teurer“, prognostiziert Girny.