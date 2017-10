Basel Mehr Riviera-Gefühl am Rhein?

Basel (wer). Der Große Rat beschäftigt sich mit drei Vorstößen, die eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Rheinufer zum Thema haben. Eine Neugestaltung mit Kiesstränden, breiten Treppenabschnitten und einer Art Allee im Bereich des Schaffhauserrheinwegs und des Oberen Rheinwegs fordert nun Christian C. Moesch (FDP). Zwar wurde das Projekt in der Vergangenheit beschlossen, wie die Basler Zeitung berichtete, aber aufgrund finanzieller Überlegungen noch nicht in Angriff genommen. Die Maßnahme würde zu einer besseren Verteilung der Bevölkerung entlang des Rheinufers führen, heißt es weiter.

SP-Großrat Sebastian Kölliker fordert für den Abschnitt auf Höhe der Dreirosenbrücke, den unteren Uferweg dort weiterzuführen, denn eine Verbindung für Fußgänger unter der Brücke hindurch zur Uferstraße würde den stark genutzten Abschnitt im Matthäusquartier entlasten, argumentierte der Politiker. Der dritte Vorstoß, der das Rheinufer ins Visier nimmt, stammt von SP-Parlamentarierin Salome Hofer. Sie will mehr öffentliche Grillstellen. Basels erste Grillstation dieser Art steht bei der Oetlingerbuvette und zieht im Sommer zahlreiche Grillfans an. Mit der Ausweitung des öffentlichen Angebots ließe sich der Einsatz von Wegwerfgrills reduzieren, ist Salome überzeugt.