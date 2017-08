Basel Mehr Wohnungen als Mieter

Basel (sda). Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in der Region Basel hat sich erneut leicht entspannt. Die Leerstandsquote stieg zum dritten Mal in Folge an – in Basel-Stadt von 0,4 auf 0,5 Prozent, in Baselland von 0,5 auf 0,6 Prozent.

Zu verdanken ist diese Entwicklung dem nach wie vor regen Wohnungsbau: In beiden Basel kamen mehr neue Wohnungen auf den Markt, als durch das Bevölkerungswachstum benötigt wurden, teilte das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt gestern mit.

Zum 1. Juni gab es im Kanton Basel-Stadt 546 freie Wohnungen. Das sind 94 mehr als vor einem Jahr. Im Kanton Basel-Land stieg die Zahl leer stehender Wohnungen um 164 auf 809.

Mit 0,5 respektive 0,6 Prozent liegt die Leerwohnungsquote in den beiden Basel weiterhin deutlich unter dem nationalen Schnitt. Im vergangenen Jahr hat die nationale Quote 1,3 Prozent betragen. Der aktuelle Wert liegt noch nicht vor.

Zugenommen hat auch das Angebot an freien Geschäftsräumen. Der Geschäftsleerstand stieg in den beiden Basel innerhalb eines Jahres von 288 000 auf 358 656 Quadratmeter. Der bisherige Höchststand von 2012 wurde um rund 2000 Quadratmeter übertroffen. Von den freien Geschäftsflächen entfallen 30 Prozent auf Basel-Stadt und 70 Prozent auf Baselland, wie es in der Mitteilung weiter heißt.