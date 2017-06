Basel Meilenstein für Rheinhäfen

Muttenz. Mit dem Spatenstich erfolgte am Dienstag der Startschuss für das Projekt „Südanbindung Auhafen – Schweizerhalle“ der Hafenbahn Schweiz. Die Südanbindung der Hafenbahn mit einem 900 Meter langen Verbindungsgleis ist ein Projekt im Rahmen des Aktionsplans Schifffahrt für die bessere Erreichbarkeit der südlichen Häfen Birsfelden und Auhafen Muttenz. Durch die Verbindung findet ein Ringschluss mit dem Rangierbahnhof Muttenz statt, so dass Zustellungen nicht nur über das Streckengleis in den Hafenbahnhof Birsfelden gefahren werden können, sondern auch über die Gleisanlage der Schweizerhalle in den Auhafen. Neben der strategischen Redundanz der Verbindung zum Bahnnetz für die Standorte – und insbesondere für die Mineralöllager als wichtiger Baustein der Schweizer Landesversorgung, findet eine schienenseitige Verknüpfung von der trimodalen Logistikwirtschaft des Hafens mit der produzierenden Industrie der Schweizerhalle und Salina Raurica statt. Mit dem Verbindungsgleis können neue logistische Konzepte für den Schienengüterverkehr und die Binnenschifffahrt durch die Verknüpfung des Hafens mit der Industrie gewährleistet werden.

Unter anderem griffen der Baselbieter Regierungspräsident Thomas Weber sowie der stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Pierre-André Meyrat, zur Schaufel.

Die Kosten für das Projekt betragen rund 34 Millionen Schweizer Franken und werden vom Bund getragen. Die Inbetriebnahme ist bis Ende 2020 vorgesehen.

Der Regierungspräsident des Kantons Basel-Landschaft Thomas Weber betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Lückenschlusses. „Die Verbindung ist ein wichtiger Meilenstein für die Standortförderung des Kantons und der Schweizerischen Rheinhäfen, sowie der angrenzenden Industriegebiete Schweizerhalle und Salina Raurica.“