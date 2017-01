Von Michael Werndorff

Gemeinsam mit der Stadt Lörrach hat der Kreis gestern Abend seinen Neujahrsempfang ausgerichtet. Die Band „Vielklang“ sorgte für das musikalische Rahmenprogramm, Landrätin Marion Dammann und Oberbürgermeister Jörg Lutz setzten die inhaltlichen Akzente. Neben den Themen Gesundheitsversorgung, Mobilität, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung formulierte die Landrätin den Handlungsauftrag, Brücken zu bauen.

Kreis Lörrach. Die Gesellschaft spalte sich in Gruppen mit unterschiedlichen Zukunftsbildern, zitierte Dammann eingangs ihrer Neujahrsansprache im vollbesetzten Burghof den Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky. Die verschiedenen Positionen beruhten auch auf dem Auseinanderrücken von Gebildeten und Erfolgreichen sowie den Bildungsverlieren, Geringverdienern und Sozialhilfeempfängern, sieht sie die Notwendigkeit, dem Trend entgegenzuwirken. Anders, als es Populisten suggerieren mögen, gebe es indes keine einfachen Antworten auf die Fragen der Zeit. „Wir müssen uns den Themen differenziert zuwenden und Emotionen berücksichtigen“, warnte sie vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl, Populisten auf den Leim zu gehen.

„Wir müssen mit den Menschen, die teilweise an auf Unwahrheiten beruhende Äußerungen glauben, ins Gespräch kommen“, forderte die Kreis-Chefin. Auch jene, die still zuhören, sich aber von der Gesellschaft nicht mehr mitgenommen fühlen, dürften nicht außen vor gelassen werden, sieht sie Handlungsbedarf.

Besagte Brücken gelte es auf einem bewährten Fundament zu bauen, beschrieb Dammann die Werte unseres Grundgesetzes. „Menschen, die das Vertrauen in den Staat, bestehende Institutionen und die Wirtschaft verloren haben, müssen wieder Hoffnung schöpfen. Menschen, welche die auf diesem Fundament stehende Ordnung nicht anerkennen wollen, müssen erkennen, dass dieses nicht das Land ist, in dem sie dauerhaft leben können“, sagte Dammann und verwies auf eine dem christlichen Abendland entspringende Werteordnung. „Diese ist unser verbindendes Element und die Chance für das Aufeinander-Zugehen.“

Wie Begegnung und Zusammenarbeit aussehen könne, zeige das Dreiländereck. Gleichwohl sei es bisweilen anstrengend und langwierig, für die Bürger spürbare Ergebnisse vorzuweisen. Positives berichtete Dammann auch vom Arbeitsmarkt in der Region. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent befinde sich der Landkreis nahe an der Vollbeschäftigung und verzeichne zudem eine steigende Zuwanderung, sowohl Binnenwanderung als auch Zuwanderung von Menschen jenseits der Grenzen. „Wo Licht ist, ist aber auch Schatten“, nannte Dammann den Wohnraummangel sowie die demografische Entwicklung und den Mangel an Fachkräften. „Weiterbildung und Nachqualifikation der Arbeitskräfte wird einen größeren Raum einnehmen müssen“, erklärte die Landrätin und richtete den Blick auf anstehende Investitionen.

Der Landkreis investiere in den nächsten fünf Jahren rund 21 Millionen Euro in die Beruflichen Schulen, um den Jugendlichen gute Ausbildungschancen zu bieten. Zudem wurden für berufsschulpflichtige Flüchtlinge mit den VAB-O-Klassen eine Grundlage für eine erfolgversprechende Ausbildung geschaffen, unterstrich die Landrätin in ihrer Ansprache.

„Allein das wird nicht ausreichen, die Arbeitskraftbedarfe zu decken“, beschrieb sie die Folgen einer immer älter werdenden Gesellschaft. Insbesondere im Bereich der Pflege werde bis zum Jahr 2030 mit einem Zuwachs von 45 Prozent bei den Pflegekräften gerechnet, weshalb auch hier zukunftsorientierte Strategien entwickelt werden müssten. Neben einer verlängerten Lebensarbeitszeit und Weiterbildungsinitiativen rückte Dammann die im Landkreis lebenden Flüchtlinge in den Fokus. „Flüchtlinge und Asylsuchende bergen ein Potenzial für unseren Arbeitsmarkt, das wir entwickeln müssen, um den Arbeitskräftebedarf zu decken und unsere Sozialsysteme zu entlasten.“

Des Weiteren thematisierte die Kreis-Chefin Entwicklungen in der Region, wie die medizinische Versorgung, Mobilität oder die Digitalisierung. Dabei setze die Verwaltung auf eine Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe, betonte die Landrätin.