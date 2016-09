Basel. Zur Linderung der Wohnungsnot plant Basel-Stadt den Bau von 1000 Genossenschaftswohnungen. Derzeit entstehen mehr als 150 genossenschaftliche Wohnungen. Über 850 Wohnungen seien in Planung und sollen in den nächsten fünf Jahren errichtet werden, informieren die Wohnbaugenossenschaften der Nordwestschweiz sowie das Finanzministerium von Basel-Stadt in einer gemeinsamen Mitteilung. Ermöglicht hat dies laut der Mitteilung die rot-grüne Basler-Regierung, die in den vergangenen acht Jahren Areale zur Bebauung freigegeben hat. Mit dem Felix Platter-Areal, das den Genossenschaften exklusiv zur Verfügung stehe, soll sich ein neues Quartier in Basel-West entwickeln, das für die Stadt neue Dimensionen im Wohnungsbau darstellt, verkündet Eva Herzog, Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements. Mehr als die Hälfte der 68 geplanten Wohnungen an der Belforterstraße werden mit vier Zimmern gebaut, berichtet Andreas Herbster, Geschäftsleiter von der Baugenossenschaft Wohnstadt. In Basel-Stadt gebe es laut Mitteilung zu wenig Wohnungen für Familien, weil die institutionellen Anleger nur noch Zwei- und Drei- Zimmerwohnungen realisieren. Zu wenig Wohnraum Ein weiteres Bauprojekt wird von den Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz und der Wohnbaugenossenschaft Bündnerstraße in Angriff genommen. Demnach planen die Genossenschaften mit dem Vorhaben Perimeter Stadtrandentwicklung Nordwest 120 Wohnungen in der Burgfelderstraße zu errichten. Der Architekturwettbewerb hierfür wurde bereits im August gestartet, teilen die Verantwortlichen mit. Der Mietzins der rund 100 Quadratmeter großen Vier-Zimmerwohnungen an der Belforterstraße betrage rund 2000 Schweizer Franken und sei um 30 Prozent günstiger als bei renditenorientierten Wohnraum. Es sollen neue Wohnungen für 160 bis 200 Personen entstehen, die Ende 2017 für Familien, Studenten oder Einzelhaushalte fertig sein sollen.