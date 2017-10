Basel Mit den Fans das Gespräch suchen

Nachrichten-Ticker

15:09 Münchner Oktoberfest zieht positive Bilanz

München - Das Münchner Oktoberfest kehrt zu alter Form zurück: Rund 6,2 Millionen Besucher kamen nach der vorläufigen Bilanz der Festleitung in diesem Jahr auf das Volksfest, deutlich mehr als 2016. Polizei und Rettungskräfte zogen ebenfalls eine positive Bilanz. "Das war ein friedliches Oktoberfest", sagte der Pressesprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins. Es gab einen Rückgang bei den Körperverletzungen, allerdings viele Maßkrugschlägereien.

15:07 Kolosseum öffnet "Ränge für den Pöbel"

Rom - Zum ersten Mal seit 40 Jahren können Besucher des Kolosseums wieder bis auf die obersten Ränge steigen, um in das Innere des Amphitheaters und über Rom zu blicken. Heute eröffnete der italienische Kulturminister Dario Franceschini die restaurierte Aussichtsterrasse in rund 40 Metern Höhe. Vor etwa 2000 Jahren saß dort "der Pöbel", um Gladiatoren- und Tierkämpfe zu verfolgen. Das Kolosseum wurde um 79 nach Christus errichtet. Es gehört zu den meistbesuchten Attraktionen der Welt.

14:43 Steinmeier warnt vor neuen Mauern

Mainz - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Tag der Deutschen Einheit vor neuen Mauern in der Gesellschaft gewarnt. Er forderte zugleich einen ehrlichen Umgang mit dem Flüchtlingsproblem. "Die große Mauer quer durch unser Land ist weg", sagte Steinmeier bei der zentralen Feier in Mainz. Aber das Wahlergebnis vom 24. September habe gezeigt: "Es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen." Gewachsen sei die Sehnsucht nach Heimat, die nicht Nationalisten überlassen werden dürfe.

14:08 Türkischer Außenminister warnt vor Isolation des Irans

Istanbul - Der türkische Außenminister hat vor der Reise von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in den Iran vor einer Isolation Teherans gewarnt. Es sei ein ernster, schwerwiegender Fehler, den Iran auszugrenzen und in die Ecke zu drängen, sagte Mevlüt Cavusoglu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Erdogan will am Mittwoch nach Teheran reisen und sich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani und dem obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei treffen. Themen seien unter anderem die Konflikte in der Region.

14:02 Zehntausende Katalanen bei Protesten gegen Polizeigewalt

Barcelona - In der spanischen Region Katalonien sind Zehntausende Menschen dem Aufruf zu Protesten gegen die Polizeigewalt während des Unbabhängigkeitsreferendums gefolgt. In der Regionalhauptstadt Barcelona sei der Universitätsplatz zum Bersten voll, berichteten Augenzeugen. Auch in Girona fanden sich Berichten zufolge mehr als 30 000 Menschen ein. Zu den Kundgebungen und einem Generalstreik hatten mehrere Gewerkschaften und andere Organisationen aufgerufen. Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont forderte die Demonstranten auf, friedlich zu protestieren.