Basel Mit eigenen Akzenten weiterentwickeln

18:00 Ausmaß des mutmaßlichen Anschlags von Stockholm noch unklar

Stockholm - Auch Stunden nach dem mutmaßlichen Anschlag von Stockholm ist das Ausmaß nach Angaben der Behörden noch unklar. "Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm. "Es gibt so viele Aussagen, die kursieren, deshalb ist es besser zu warten", fügte er hinzu. "Das hier ist eine schwarze Stunde für die Angehörigen und die Opfer", sagte Eliasson.

17:58 Noch keine Festnahme nach mutmaßlichem Anschlag von Stockholm

17:11 AA: Reisende in Stockholm sollen in Unterkünften bleiben

16:58 Facebook schaltet "Sicherheitscheck" nach möglichem Anschlag an

Stockholm - Facebook hat nach einem möglichen Anschlag in Stockholm seinen "Sicherheitscheck" aktiviert. Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der "Safety Check" war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden. Ein Kleinlaster ist im Stockholmer Zentrum in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht. Es soll Tote geben.