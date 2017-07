Basel Mit fremden Federn geschmückt

Nachrichten-Ticker

20:04 EU soll Italien in Flüchtlingskrise entlasten

Rom - Die EU-Kommission hat angesichts der dramatischen Lage in Italien einen neuen Aktionsplan zur Eindämmung des Flüchtlingszustroms über Libyen vorgelegt. Dem Konzept zufolge könnten die libyschen Behörden eine zusätzliche Unterstützung von 46 Millionen Euro erhalten, um sie dazu zu bringen, stärker gegen illegale Migration vorzugehen. Zudem wird die Einrichtung eines Seenotrettungszentrums in Libyen vorgeschlagen. Um Italien kurzfristig zu entlasten, forderte die EU-Kommission die anderen EU-Staaten auf, Italien schneller mehr Flüchtlinge abzunehmen.

19:58 DFB-Frauen gewinnen EM-Generalprobe 3:1 gegen Brasilien

Sandhausen - Die deutschen Fußballerinnen haben ihr letztes Test-Länderspiel vor der Europameisterschaft in den Niederlanden gewonnen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones besiegte in Sandhausen Brasilien mit 3:1. Die Tore für den Olympiasieger erzielten Linda Dallmann, Hasret Kayikci und Leonie Maier. Titelverteidiger Deutschland trifft im EM-Auftaktspiel am 17. Juli auf Schweden. Weitere Vorrundengegner sind Italien und Russland.

19:06 Weltmeister Peter Sagan von der Tour ausgeschlossen

Vittel - Doppel-Weltmeister Peter Sagan ist wegen seines Ellbogenchecks gegen den Briten Mark Cavendish von der Tour de France ausgeschlossen wurden. Das teilte die Rennjury mit. Der Slowake hatte beim Sprint-Finale auf der vierten Etappe in Vittel den Briten in das Absperrgitter abgedrängt. Cavendish wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Jury hatte Sagan zunächst mit einer Zeitstrafe von 30 Sekunden in der Gesamtwertung belegt, später aber dann ihr Urteil drastisch verschärft.

18:45 Strafe gegen Sagan: Letzter Platz und 30 Sekunden

Vittel - Doppel-Weltmeister Peter Sagan ist von der Jury der Tour de France als Auslöser des schweren Sturzes kurz vor dem Ziel der 4. Etappe in Vittel bestraft worden. Der Kapitän des Bora-hansgrohe-Teams wurde auf den letzten Platz der Tageswertung gesetzt. Zudem erhielt er im Gesamtklassement eine Zeitstrafe von 30 Sekunden. Dadurch fiel der Slowake in der Gesamtwertung vom zweiten auf den 15. Platz zurück. Mark Cavendish wurde mit Verdacht auf Schulterbruch in ein Krankenhaus gebracht. Auch John Degenkolb, der ebenfalls zu Fall kam, wurde in eine Klinik zum Röntgen gebracht.

18:43 Dax schließt leicht im Minus

Frankfurt/Main - Dem Dax ist nach seinem Erholungsversuch vom Vortag wieder die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex schloss 0,31 Prozent tiefer bei 12 437 Punkten. Der Kurs des Euro war unter dem Strich wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1347 US-Dollar.