Basel Mit Tierenauf Tuchfühlung

Von Adrian Steineck

Das letzte Pressegespräch in diesem Jahr im Tierpark Lange Erlen bedeutete gestern Vormittag gleichzeitig das Ende einer Ära. Zum letzten Mal leitete Edwin Tschopp als Geschäftsführer des Erlen-Vereins Basel, der den Tierpark betreibt, durch die Veranstaltung (siehe unten stehenden Artikel).

Basel. Von Wehmut gab es aber keine Spur – zu viel tut sich derzeit in dem im Jahr 1871 gegründeten Tierpark.

Besucherzählung

Neu ist etwa das seit Ende vergangener Woche installierte System zur Besucherzählung, das Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins, vorstellte. „Es funktioniert ohne Gesichtserkennung“, meinte er mit Blick auf derzeitige Debatten zum Thema Datenschutz. Wer den Park betritt, wird via unsichtbarer Lichtschranke erfasst.

Am vergangenen Wochenende, an dem erstmals gezählt wurde, kamen 1500 Besucher in den Tierpark. Für Prognosen sei es noch zu früh, so Methner. „Aber wir gehen von mehr als einer Million Besucher im Jahr aus.“

Wisentgehege

Auch zur zweiten Etappe des Wisentgeheges, mit dessen Bau Mitte September begonnen werden soll, gab es Neues. So wird es den Raum für die beiden Wisente von derzeit 1600 Quadratmetern um noch einmal 3000 Quadratmeter erweitert. Die Wisente werden dadurch neben der größeren Fläche auch Wald zur Verfügung haben und nicht mehr „so auf dem Präsentierteller sitzen“, wie Tierparkleiter Bruno Ris beim gestrigen Rundgang erklärte.

Die Finanzierung des 1,1 Millionen Franken teuren Projekts ist bereits größtenteils gesichert. Der Kanton Basel-Stadt und Unterstützer sorgten dafür, dass bereits 900 000 Franken zusammen kamen, den Rest gilt es noch zu generieren, wie Tschopp beim gestrigen Rundgang sagte.

Spielaue

Bei der Spielaue, dem derzeit entstehenden Spielplatz, sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen. Bis Weihnachten soll der gut zwei Millionen Franken teure Spielplatz fertiggestellt sein, die offizielle Eröffnung ist für das kommende Frühjahr geplant.

Jungtiere

Nach einer Pause von zwei Jahren kamen Anfang Juni wieder Wildkatzen auf die Welt. Zwei Jungkatzen sind es, die von ihren Eltern – einem tierparkeigenen Kater und einer Katze aus Wien nach Basel kam – streng bewacht werden. So streng, dass für das Impfen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden mussten. Ihrem Naturell entsprechend – Wildkatzen schlafen die meiste Zeit des Tages – zeigten sich die Tiere beim Rundgang gestern nicht.

Gut sichtbar war hingegen der derzeitige „Star des Tierparks“, wie Ris den dunklen Jungesel Garino vorstellte, der Mitte Juli auf die Welt kam. Das neugierige Jungtier wird voraussichtlich etwa eineinhalb Jahre in den Langen Erlen bleiben können und dann weitervermittelt.

Buuremärt

Die elfte Auflage des ProSpecieRara-Buuremärts findet am Sonntag, 3. September, statt. Die Besucher können Produkte aus seltenen Tier- und Pflanzengattungen erwerben und damit etwas für den Erhalt dieser Gattungen tun. „Seltene Gattungen lassen sich nur erhalten, wenn sie dem Menschen Nutzen bringen“, erklärte Tschopp.