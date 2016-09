Basel. Eine interessante Konstellation: ein sinfonisches Orchester ausschließlich mit Frauen besetzt und einer Frau als Dirigentin. Das ist sicher nicht die Normalität. Zwar spielen in den berühmten Sinfonieorchestern immer mehr Musikerinnen, aber die Chefposten sind die letzte Männerdomäne, und die meisten Dirigentinnen besetzen nachgeordnete Positionen.

So gesehen gehen „Les Elles Symphoniques“ in dieser Richtung voran, ist die Gründung des ersten Frauen-Symphonieorchesters im Dreiland ein Beitrag zur Gleichstellung von Mann und Frau im Musikbetrieb. Am Pult steht eine starke Frau: Valérie Seiler, die den Klangkörper ins Leben gerufen hat. Jetzt hat sie den Taktstock beim Premierenkonzert am Sonntagabend in der Basler Martinskirche geführt. Man gewöhnte sich nicht nur gleich an den doch immer noch ungewohnten Anblick einer dirigierenden Frau, man war von ihrer Präzision und klaren Zeichengebung beeindruckt.

Valérie Seiler dirigiert sehr bestimmend, und ihr Orchester folgt mit viel Engagement schon in der eröffnenden Faust-Ouvertüre von Emilie Mayer - das Werk, das an diesem Abend am meisten überrascht. Dieser klangopulente Satz der Berliner Komponistin aus dem 19. Jahrhundert (mit einem festlichen Bläserchoral) hatte große sinfonische Geste. Schon hier zeigte sich die Idee, das erste Konzert in der Schweiz den Frauen zu widmen, als sehr gelungen.

Als etwas beliebig oder, freundlicher ausgedrückt, abwechslungsreich wirkten Einlagen wie Duette von Mozart, Offenbach und Humperdinck, was dem Programm den Charakter eines Wunschkonzerts gab. Auch über die Programmfolge ließe sich trefflich diskutieren, aber es ließen sich etliche Repertoire-Raritäten entdecken und eine andere Art von Musik.

Auch das musikalische Niveau war schon bei dieser ersten Vorstellung überzeugend. Die Wahl des Concertinos von Cécile Chaminade (mit der mit warmem, lyrischem Ton aufwartenden Flötistin Miriam Terragni) hat sehr bezaubernde Momente gehabt, auch wenn das Orchester die Solistin stellenweise etwas zudeckte.

Einige hübsche Petitessen waren zu hören, wie Germaine Tailleferres kleine Orchestersuite, und einiges Gewicht bekam die Schweizer Erstaufführung von Hélène Blazys Adagio pour Cordes, dem noch etwas der Streicherglanz fehlte, durch die Anwesenheit der Pariser Filmkomponistin.

Plakativer und situativer wirkte die deskriptive Musik des Österreichers Otto M. Schwarz zur „Story of Anne Frank“. Ihre Geschichte ist auch mit Basel verbunden, lebte doch ihr Vater in Riehen, und ihr Cousin Buddy Elias war ein bekannter Schauspieler und Eiskunstläufer in Basel. Teils mit Brachialgewalt als filmisches Mittel in der Kompositionstechnik kommt dieses Stück daher.

Die Wucht der großen Trommel wirkt physisch, der martialische Marschrhythmus ertönt wie im Stechschritt, und man erschrickt über den Einsatz der Sirene: ein beschreibendes Musikstück, vom Frauenorchester mit aller Deutlichkeit und Klangmacht vorgestellt.

Viel Raum bekam die menschliche Stimme: Die beiden Gesangssolistinnen Laura Binggeli (Mezzo) und Florina Stucki (Sopran) liehen ihre Stimmen für sehr harmonische Duette, darunter dem wunderbaren Blumenduett aus Lakmé von Leo Delibes und Offenbachs Barcarole.

Dass die Sinfonikerin Ethel Smyth nur mit dem Mittelsatz ihres e-Moll-Streichquartetts kurz zu Wort kam, lässt noch Spielraum, ein andermal eines ihrer sinfonischen Werke aufzuführen. Und es gäbe ja noch genügend sehr aufführungswerte Komponistinnen, wenn man an Lili Boulanger, Fanny Hensel und Louise Farrenc denkt. Da wartet also noch genügend Arbeit auf die professionellen Musikerinnen des ersten Frauen-Symphonieorchesters!