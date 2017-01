Basel. Die Basel Sinfonietta spielt am Sonntag, 29. Januar, um 19 Uhr im Musical Theater Basel unter der Leitung ihres Principal Conductor Baldur Brönnimann die monumentale Turangalîla-Symphonie von Olivier Messiaen. Solisten sind Kirill Zwegintsow (Klavier) und Bruno Perrault (Ondes Martenot).

Traum für jeden zeitgenössischen Komponisten

Ein Traum für jeden zeitgenössischen Komponisten: 1945 gibt Sergej Kussewitzky, Direktor des renommierten Boston Symphony Orchestra, bei Olivier Messiaen eine Sinfonie in Auftrag. Die Vorgaben sind gewissermaßen grenzenlos: „Wählen Sie so viele Instrumente, wie Sie wollen, schreiben Sie ein Werk des Umfangs, den Sie brauchen, und in dem Stil, den Sie bevorzugen.“

Messiaen, der fromme Avantgardist, nimmt sich ganze zwei Jahre Zeit. Doch die Geduld des großzügigen Auftraggebers zahlt sich aus: Die Turangalîla-Sinfonie für Klavier, den Synthesizer-Prototypen Ondes Martenot und großes Orchester ist das sinfonische Großereignis des 20. Jahrhunderts, schreibt die Sinfonietta.

Vogelzwitschern und indische Liebesrhythmen, Hollywoodgesten und ein von der indonesischen Gamelan-Musik inspiriertes Klingeln und Glitzern allerorten. Ein durch ein Megaorchester erzeugter Reichtum an Klangfarben und ein Raffinement polyrhythmischer Strukturen, die musikgeschichtlich einmalig sind, erwarten die Zuhörer. Der aus dem Sanskrit entlehnte Titel der abendfüllenden Sinfonie mit ihren zehn, von markanten Leitmotiven durchzogenen Sätzen verweist auf „die Zeit, die davoneilt wie das galoppierende Pferd“ (turanga) sowie auf „das kosmische Spiel“ (lîla).

Messiaen beschrieb sein Monumentalwerk zwar bescheiden als „einfaches Liebeslied“. Doch Turangalîla ist weit mehr als das: Verinnerlichung und totale Entäußerung, Klangfarbenekstase, Ode an die Liebe, klingendes Spiel zwischen Leben und Tod. Ein strömender Jubel- und Freiheitsgesang, der durchaus auch die Grenze zum Kitsch streift.

Die Basel Sinfonietta nimmt sich nun diese spektakuläre Partitur vor.