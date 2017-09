Basel Motorräder parken kostenlos

Basel (sda). Motorräder sollen in Basel-Stadt wie Velos gratis parken dürfen. Der Große Rat hat jetzt einen Gegenvorschlag zu einer Initiative von Jungbürgerlichen mit diesem Ziel unterstützt. Damit kippte das Parlament frühere Entscheidungen.

Nach früheren Vorstößen im Kantonsparlament und wegen einer Motorverkehrsreduktions-Vorgabe aus dem angenommenen Gegenvorschlag zur Städteinitiative waren in Basel für die Bewirtschaftung auch von Motorradparkplätzen bereits Parkuhren beschafft, Schilder montiert und Parkfelder markiert worden, dies für rund 400 000 Franken.

Damit hatten jedoch die Jungparteien von CVP, FDP, LDP und SVP gewohnte Roller-Freiheiten bedroht gesehen und eine Zweiradinitiative zustande gebracht und im Februar vergangenen Jahres eingereicht. Diese will Allmend-Gratisparkplätze für alle Zweiräder in der Kantonsverfassung festschreiben; der Kanton müsse solche nach Bedarf einrichten. Diese Forderung geht angesichts des knappen Platzes zwar auch den Bürgerlichen zu weit. Aus Furcht vor einem Ja an der Urne und Hoffnung auf einen Rückzug enthält ihr Gegenvorschlag ebenfalls Gratisparkplätze für Zweiräder auf Verfassungsstufe, nicht aber im Umweltschutzgesetz die Pflicht sie bereitzustellen,