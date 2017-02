Von Sarah Trinler

Abfall bis zur Abholung unterirdisch lagern und sowohl Berge von Bebby-Säcken als auch Mülltonnen, welche die Gehwege versperren, aus dem Blickfeld haben. Eine Abfallentsorgungsvariante, die in einigen Städten in der Schweiz bereits umgesetzt wurde. In Basel gibt es bislang nur einige wenige Unterflurcontainer, im Landkreis Lörrach ist man noch weit davon entfernt.

Basel/Kreis Lörrach. Wie die Biotonne-Debatte gezeigt hat, können auch Abfall-Themen zu hitzigen Diskussionen führen. So auch im Jahr 2014 in Basel, als die Regierung ein neues Abfallsystem einführen wollte, das auf den Einbau von Unterflurcontainern (UFC) in dicht besiedelten Stadtgebieten abzielte. Was sich in Basel dann letztlich nicht durchsetzte, ist in Städten wie Zürich und Chur bereits Normalität. Hier können Müllsäcke rund um die Uhr in die UFCs eingeworfen werden. Die Säcke lagern unter der Erde, bis der Container voll ist und dies dann elektronisch der Stadtreinigung meldet. Die Mitarbeiter rücken im Anschluss mit einem Laster aus, der den Container aus dem Boden hebt und leert.

Warum gibt es ein solches System nicht auch im Landkreis Lörrach, fragte sich der Weiler Stadtrat Johannes Foege und machte kürzlich im Bauausschuss als es um die Erschließung eines Neubaugebiets ging, den Vorstoß, die Sammelstellen für Glas im Untergrund verschwinden zu lassen. Doch die Absage kam schneller als gedacht: „Dafür müssten wir unser komplettes Abfallsystem umstellen“, sagte Torben Pahl, Pressesprecher der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach, auf Anfrage unserer Zeitung. Der Landkreis habe mit dem Entsorger eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die oberirdischen Container festgelegt sind. „Wir können dem Systembetreiber nichts vorschreiben, außerdem ist das auch eine Kostenfrage“, sagte Pahl. Laut Kostenschätzung des Landkreises Lörrach würde ein UFC das Zehnfache eines oberirdischen Containers kosten. Zudem schreibe der Gesetzgeber vor, dass der Kreis in seinem Bereich der Abfallentsorgung – zum Beispiel beim Hausmüll oder der Biotonnen – ebenfalls auf vergleichbare unterirdische Systeme umstellen müsste.

In Teilen Basels wurden mittlerweile einige wenige UFCs für den Hausmüll installiert, allerdings sei dies auf Wunsch der jeweiligen Bauherren im Rahmen von größeren Überbauungen passiert, erklärte Peter Schär, Stadtreinigungsleiter des Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt. Die Erfahrungen mit dem unterirdischen Abfallsystem seien bislang positiv.

„Es handelt sich um ein zeitgemäßes System, das sich bereits in vielen Städten etabliert hat. Es bietet viele Vorteile für die Bürger und auch das Stadtbild würde von der Sauberkeit und Ästhetik profitieren“, sagte Schär. Bei den Bebby-Säcken habe man oftmals das Problem, dass diese von Tieren aufgerissen werden und der ganze Müll sich verteilt. Auch die körperliche Entlastung für die Mitarbeiter der Stadtreinigung – die UFCs werden per Kran entleert – sollte nicht außer Acht gelassen werden.

Die Einführung von UFCs in dicht besiedelten Stadtgebieten hatte sich in Basel auf politischer Seite nicht durchgesetzt. Als Gründe dafür wurden die hohen Kosten, aber auch die Sorge um die Auswirkungen des Systems auf ältere und weniger mobile Einwohner ins Feld geführt. Und das, obwohl die UFCs laut Vorgabe für alle Basler maximal hundert Meter entfernt sein sollten.

Da bei Glascontainern den Bürgern eine größere Distanz zugemutet werden kann, sind von 55 Wertstoffsammelstellen in Basel-Stadt bereits 17 unterirdisch im Rahmen von Bauprojekten versetzt worden, erläuterte Schär. Natürlich seien UFCs etwas teurer, doch müsse man das immer im Vergleich zum Nutzen betrachten, sagte Schär. Tiefbautechnisch sei es „keine große Sache“.