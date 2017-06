Basel Musikalische Sternstunde

Von Bruno Rauch

Basel. Händels „Alcina“ am Theater Basel ist musikalisch und sängerisch eine gut dreistündige Sternstunde; inszenatorisch bleibt der Abend trotz optischer Opulenz mittelmäßig.

Den Hauptpart auf Alcinas Insel, wo Männer reihenweise dem Zauber der Nymphomanin anheimfallen, spielt „La Cetra“, das Basler Barockorchester. So ist es nur richtig, dass der edle Klangkörper mit den zwei Cembali zu Beginn auf dem hochgefahrenen Orchestergraben auch optisch ins Zentrum gerückt wird: Hier ist ebenfalls ein Zauberer, ein Hexenmeister am Werk (und am Continuo) – und er braucht dazu nicht mal einen Zauberstab.

Zauberhafte Klangwelt

Andrea Marcon bringt Händels ebenso exquisite wie psychologisch erfühlte Klangwelt mit sparsamen Gesten zum Leuchten. Präzise regt er die Cetra-Musiker zu subtilster Farbgebung und sinnlicher Klanglichkeit an. Kein Detail ohne Bedeutung, kein Bogen ohne Spannung und Ziel.

Und doch klingt alles selbstverständlich, folgt dem natürlichen Fluss, atmet lebendige Frische. Es wird aufbegehrt und besänftigt, geklagt und gejubelt. Blockflöten setzen ironische Glanzpunkte zu trügerischen Treueschwüren. Naturhörner markieren siegessichere Zuversicht. Solo-Geige und Solo-Cello umschmeicheln Liebesseufzer. Atemberaubend!

Man bedauert fast, dass das famose Ensemble nach der Ouvertüre abgesenkt wird. Denn jetzt rudern zwei „Herren“ in grauem Anzug und schwarzer Melone wacker durch rotzackige Wellenkämme, ganz im Stil barocker Theatermaschinerien, auf das unheilvolle Eiland zu.

Es sind Ricciardo, die als Mann getarnte Bradamante, und ihr alter Tutor Melisso: Katarina Bradi mit flexiblem, anfänglich klug verhaltenem und später umso couragierterem Mezzosopran und José Coca Loza mit weichtimbriertem Bass. Die beiden sind auf der Suche nach Bradamantes Verlobtem Ruggiero, der im Bann der zauberischen Alcina Pflicht, Treue und Ehre vergessen hat. Bald werden die Seefahrer von Morgana, Alcinas frivoler Schwester, erspäht, die sich mit schuppigem Fischschwanz auf einer Klippe räkelt. Und sich sofort in den vermeintlichen Jüngling Ricciardo vergafft. Bryony Dwyer zeichnet die flatterhafte Sirene lustvoll und virtuos mit leichtem, klarem Sopran.

Das ist szenisch hübsch und vielversprechend angedacht. Doch zunehmend verliert die Regie von Lydia Steier an Fahrt. Das magische Reich Alcinas entpuppt sich buchstäblich als Bananen-Insel, wo die krumme Frucht auch schon mal als Phallus-Symbol eingesetzt wird, um Bradamantes fehlende Männlichkeit vorzuspiegeln. Oder als Snack, um die verzauberten Männer bei Laune und (Lenden-)Kraft zu halten. Und schließlich verleihen Leucht-Bananen auch der Hollywood-Treppe Alcinas Glamour.

Abenteuerlicher Stilmix

Das Bühnenbild von Flurin Borg Madsen prunkt mit abenteuerlichem Stilmix von aufklappbarem Riesenfächer, fahrbaren Pappfelsen (für die darauf balancierenden Sänger geradezu ein Alptraum), einem Prospektus mit antikem Locus amœnus, einem gestirnten Firmament bis zur Bürolandschaft, denn die zu Lust und Laster verzauberten Männer waren ursprünglich alles spießige Bürogesellen. Mag sein, dass wir in diesem Sammelsurium das eine oder andere vergessen haben. Ach ja, da war auch noch die Drehbühne.

Gianluca Falaschis Kostüme signalisieren die beiden Gegenwelten: Hier das schillernde, sinnliche und verführerische Universum der Müßiggänger, ein ozeanisch anmutendes Traumreich in gleißender Pracht; die zu Fabelwesen oder Pflanzen mutierten Männer kostümiert als Eingeborene mit Lendenschurz, Bastrock, skurrilen Masken und wippenden Kopfschmuck. Dort der dröge Bereich des Business. Graue Anzüge, schwarze Krawatte, unsexy Sockenhalter und Hosenträger.

Das ist halt doch ein bisschen simpel, und das Oszillieren und Schwanken zwischen den beiden Welten durch wiederholtes An- und Ausziehen der Kluft wird arg strapaziert.

Damit ist das Wesentliche zur Regie gesagt. Sie bleibt an der Oberfläche, kämpft sich durch die sinnlos verstellte Bühne und versucht sich da und dort in ironischem Augenzwinkern. Etwa wenn Morgana einem zuvor von Alcina geopferten Jüngling erst die Gedärme, dann das Herz aus dem Leib wühlt, um es liebestrunken als das Ihrige Ricciardo anzubieten. Oder wenn die erlösten Männer wieder als Bürolisten an ihren Pulten vor der Schreibmaschine sitzen. Kurzum: eine Belang- und Harmlosigkeit, die in eklatantem Gegensatz zur sängerischen Glanzleistung steht.

Heastons als Alcina

Ein entzückendes Porträt des kindlichen Orberto auf der Suche nach seinem Vater zeichnet Alice Borciani mit glasklaren, spielerischen Koloraturen. Nathan Haller gibt einen verzweifelt kämpferischen Oronte und legt sogar eine halbwegs gelungen Steppeinlage hin. Als Alcina betört Nicole Heastons mit überaus reich nuanciertem Sopran und sinnlicher Erscheinung. Der phänomenale Countertenor Valer Sabadus ist nicht der gewohnte karolingische Paladin der literarischen Vorlage, sondern ein eher weichlicher Jüngling mit akkuratem Scheitel, darstellerisch (bewusst?) etwas linkisch, aber mit einer Stimme wie Seide – elegant, schwerlos und doch gehaltvoll. weitere Termine: 13., 15., 19., 21. Juni, 19.30 Uhr, 25. Juni, 18.30 Uhr