Basel. Das Kunstmuseum Basel hat einen neuen Direktor. Josef Helfenstein tritt heute die Nachfolge von Bernhard Mendes Bürgi an, der nach 15-jähriger Amtszeit in den Ruhestand tritt, wie das Museum gestern mitteilte. Helfenstein verfüge über einen exzellenten Leistungsausweis als Museumsdirektor, Ausstellungsmacher und Kunstwissenschaftler, heißt es weiter. Von 2004 bis Ende 2015 war Helfenstein Direktor der „Menil Collection and Foundation“ in Houston, USA (wir berichten noch).