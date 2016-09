Basel. Das Kunstmuseum Basel hat einen neuen Direktor (wir berichteten). Josef Helfenstein tritt die Nachfolge von Bernhard Mendes Bürgi an, der nach 15-jähriger Amtszeit in den Ruhestand tritt.

Helfenstein (Jahrgang 1957) verfügt über einen exzellenten Leistungsausweis als Museumsdirektor, Ausstellungsmacher und Kunstwissenschaftler, schreibt das Museum. Er promovierte 1991 an der Universität Bern und war 1988 bis 2000 am Kunstmuseum Bern tätig: als Chefkurator der Graphischen Sammlung und der Paul-Klee-Stiftung, zuletzt als stellvertretender Direktor. Von 2000 bis 2004 leitete er das Krannert Art Museum an der University of Illinois, damit verbunden hatte er eine Professur an dieser Universität inne. Von 2004 bis Ende 2015 war Helfenstein Direktor der Menil Collection and Foundation in Houston, Texas.

Lebendigen Ort des Austausches

Helfenstein versteht das Kunstmuseum Basel als einen öffentlichen Ort, wo jeder Besucher willkommen ist, als lebendigen Ort des Austausches, der Impulse gibt und Diskurse anregt. „Als Museum mit Weltklassebeständen vom Mittelalter bis heute öffnen wir das Tor zur Vergangenheit, aber im Bewusstsein unserer Gegenwart mit allen ihren Widersprüchen, Herausforderungen und Chancen“, so Helfenstein.

Die große Geschichte des Kunstmuseums Basel will Helfenstein dezidiert in Teamarbeit und mit Zuversicht fortschreiben: „Mit dem Neubau haben wir neue Flächen und Möglichkeiten gewonnen, die sich auf die Sammlungspräsentation und unsere Wechselausstellungen sehr positiv auswirken werden.“

Wer Josef Helfenstein persönlich kennenlernen möchte, dem bietet sich am Donnerstag, 15. September, um 18.30 Uhr im Untergeschoss-Foyer des Kunstmuseums Basel / Neubau die Gelegenheit dazu. Nach einer Einführung durch Philippe Bischof, Leiter der Abteilung Kultur des Präsidialdepartements des Kantons Basel Stadt, wird sich Josef Helfenstein mit einer kurzen Rede vorstellen. Anschließend beantwortet er Fragen aus dem Publikum. Danach lädt das Kunstmuseum Basel zu einem Apéro ein. Der Eintritt ist frei.