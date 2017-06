Basel Neuer Kunstführer zur Dorfkirche

01:10 Zwei Kinder bei Unfall auf A44 schwer verletzt

Kassel - Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 44 im Landkreis Kassel verletzt worden, darunter zwei Kinder. Sie mussten, ebenso wie zwei andere Beteiligte, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mann war am Abend bei Zierenberg mit seinem Wagen auf das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgefahren, welches wiederum auf ein drittes Auto prallte. Dieser Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. In diesem Auto saßen die zwei Kinder im Alter von zehn und vier Jahren.

00:47 Absolute Mehrheit für Macron-Lager offiziell bestätigt

00:31 Opferzahl in Waldbrandgebiet in Portugal könnte noch steigen

Lissabon - Im Waldbrandgebiet in Portugal rechnen die Einsatzkräfte mit steigenden Opferzahlen. Mindestens 61 Menschen kamen bei dem Feuer bislang ums Leben. Bis zum Abend hatten Feuerwehr und Rettungskräfte noch nicht alle Dörfer erreicht, weil es teils noch zu heftig brannte. Die Flammen wüten seit Samstag in der Region Pedrógão Grande, knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Starker Wind hatte das Feuer noch angefacht. Viele der Opfer verbrannten in ihren Autos bis zur Unkenntlichkeit.