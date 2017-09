Basel Neuer Name, neues Team

Von Gabriele Hauger

Riehen. Unterhaltsam. Professionell. Niveauvoll. Das Kammertheater Riehen – bis vor kurzem noch unter dem Namen Atelier-Theater bekannt und geschätzt – steht unter neuer Leitung. 1979 von Dieter Ballmann gegründet und geleitet, übernehmen nun zwei langjährige, in der Regio verwurzelte Ensemble-Mitglieder die Leitung des rund 85 Plätze umfassenden Hauses im Riehener Dorfzentrum: Schauspielerin Isolde Polzin und der Regisseur und Schauspieler Simon Rösch, auch bekannt von den Burgfestspielen Lörrach.

Die Namensänderung will einen Akzent für diesen Neubeginn setzen. Am 20. Oktober ist dann mit dem Stück „Weihnachten auf dem Balkon“ Premiere. Die neue Komödie von Gilles Dyrek wird als Schweizer Erstaufführung inszeniert. 18 Vorstellungen sind geplant. „Eine toll geschriebene Komödie. Genau das, was wir zur Neueröffnung gesucht haben“, so Rösch im Gespräch mit unserer Zeitung. Beide neuen Theaterleiter stehen darin auch selbst auf der Bühne.

Zum Inhalt: Endlich Weihnachten – das Fest der Liebe, der Verheißungen und Heilsversprechen. Auch bei zwei Pariser Familien ist der Heiligabend in vollem Gange. Doch statt anheimelnder Ruhe und behaglichem Beisammensein entwickelt sich der Weihnachtsabend zum Albtraum der gutbürgerlichen Eintracht. Austragungsort – der heimische Balkon. Zwei Familien, zwei Balkone, jede Menge Konfliktpotenzial, das Schwiegermonster, schlechte Witze, ein falscher Weihnachtsmann, ein richtiger Fleischer, Liebe auf den ersten Blick und schließlich ein Christkind münden in ein amüsantes Spektakel. Jeder der Schauspieler muss zwei Rollen spielen, schnelle Wechsel sind also Pflicht, „eine Boulevard-Komödie im besten Sinne“, findet Isolde Polzin.

Das Theater hatte in den vergangenen Jahrzehnten viele große Stücke auf dem Spielplan: „Zäärtligi Machos“, „Pygmalion“, „Der dressierte Mann“... Elsi Attenhofer, die alte Dame des Schweizer Kabaretts, und Hanns Dieter Hüsch waren hier außerdem zu sehen. „Die Lerche“ von Ephraim Kishon wurde gegeben, ebenso Friedrich Dürrenmatts „Play Strindberg“. Und mit dem Sondergastspiel „Durch Zufall frei“ kam das Publikum sogar in den Genuss, den deutschen Schauspieler Gerd Fröbe live zu erleben.

In den letzten Jahren ist das Atelier-Theater vor allem mit Produktionen über verstorbene Künstlerinnen mit Kultstatus hervorgetreten. Mit dem hochgelobten Stück „Piaf“ fing die Reihe an, fand ihre Fortsetzung in „Zarah Diva“ und hat mit „Mythos Marlene“ ihr bisheriges Ende gefunden. Ebenfalls in nachhaltiger Erinnerung geblieben ist Carlo Goldonis Lustspiel „Mirandolina“.

Der sechsköpfige Kern des Ensembles bleibt dem Theater treu. Dieter Ballmann wird zudem als Gast mit einer Neuinszenierung von „Die Zauberflöte für Kinder“ bei der neuen Ära dabei sein. Neben einer Renovierung des Theaters, die den atmosphärischen Raum noch besser zur Geltung bringen soll, plant das neue Führungsteam weiterhin Stücke mit ähnlichem Charakter – von der Komödie bis zum ernsten Drama. „Wir wollen aber auch neue Pfade gehen“, sagt Polzin. So sind Schauspielkurse für Kinder und Jugendliche angedacht, Lesungen geplant und ein großes Sommerstück, in das das Dorf durch Ortswechsel der Inszenierung einbezogen werden soll. Angesprochen wird ein gemischtes Publikum. Auch Gastspiele sind angedacht, unter anderem mit Improvisationstheater. „Wir wollen den Fächer etwas bunter machen“, so Rösch.

Er und seine Kollegin sind zuversichtlich, damit auf positive Resonanz zu stoßen. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass viele Menschen genug haben von der ständigen Beschlagnahmung durch online-Medien. Die Lust am Theatererlebnis live wächst wieder. Das jedenfalls vermitteln uns die positiven Reaktionen auf unser Theater“, so Rösch. Über Subventionszusagen und neue Sponsoren würden sich die Theaterleute natürlich auch freuen.