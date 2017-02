Nachrichten-Ticker

17:55 Terrorverdächtiger Sascha L. lebte zurückgezogen in Northeim

Northeim (dpa) – Der in Northeim festgenommene Terrorverdächtige Sascha L. hat bis zu seiner Verhaftung ein unauffälliges Leben in der Kleinstadt geführt. Nach dpa-Informationen war der wegen diverser Delikte polizeibekannte 26-Jährige vor etwa zweieinhalb Jahren aus Berlin in die südniedersächsische Stadt gezogen. Er habe dort sehr zurückgezogen von Sozialleistungen in einem Ein-Zimmer-Appartement in der Innenstadt gelebt, hieß es. Die Polizei war dennoch auf ihn aufmerksam geworden. Sascha L. gab zu, dass er mit einer selbst gebauten ferngezündeten Bombe Polizisten oder Soldaten töten wollte.

17:42 Google greift WhatsApp mit neuem Android-Messenger an

Mountain View - Google kämpft mit einer neuen Messenger-App für sein Smartphone-System Android gegen die Dominanz von WhatsApp und Facebook in dem Markt an. Als weitere Netzbetreiber werden die Deutsche Telekom, Orange und Globe "Android Messages" als Standard-Anwendung für Kurzmitteilungen auf Smartphones ihrer Kunden vorinstallieren, wie der Internet-Konzern bekanntgab. Bei einem Erfolg könnten auch die Mobilfunk-Konzerne gemeinsam mit Google wieder einen Fuß in die Tür bekommen.

17:20 "Welt": BKA warnt vor Risiken bei Fußfessel-Überwachung

Berlin - Das Bundeskriminalamt warnt nach einem "Welt"-Bericht vor Risiken beim geplanten Einsatz der elektronischen Fußfessel. Eine derartige Überwachung islamistischer Gefährder könne den Erfolg verdeckter Observationen gefährden, berichtet die "Tageszeitung" und beruft sich dabei auf eine interne Bewertung der Behörde. Die Maßnahme könne "Auswirkungen auf das Verhalten des Betroffenen und somit auf verdeckte Maßnahmen zur Informationsgewinnung" haben, zitiert das Blatt aus dem internen Bericht. Eine BKA-Sprecherin wollte die Angaben nicht kommentieren.

17:04 LKW-Fahrer hat trotz 4,6 Promille kaum Ausfallerscheinungen

Buchholz - Mit 4,6 Promille im Blut ist ein Lastwagenfahrer auf einem Rasthof an der A7 in der Lüneburger Heide aus dem Verkehr gezogen worden. Die Polizei in Buchholz/Aller kassierte Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 53-Jährigen an Ort und Stelle ein. "Ausfallerscheinungen" habe der Mann trotz des Alkoholwerts aber kaum gezeigt, hielt die Polizei in Soltau fest. Auf Videoaufzeichnungen einer Tankstelle war zu sehen, dass der Mann tatsächlich kurz vorher noch seinen Lastwagen gesteuert hatte.

16:55 Trump: Medien erfinden Quellen und Geschichten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den amerikanischen Medien unterstellt, sie würden Geschichten erfinden. "Sie haben keine Quellen, sie denken sie sich aus", sagte Trump in einer Rede auf der CPAC-Konferenz in Washington. Der Präsident sieht sich mit massiven Turbulenzen konfrontiert. Aus dem Weißen Haus drangen in den vergangenen Tagen wiederholt Details über interne Vorgänge in die Öffentlichkeit. Trump greift die Presse seit Wochen massiv an. Er geht so weit, sie als "Feind des amerikanischen Volkes" zu bezeichnen.