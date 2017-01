Von Michael Werndorff

Der Wahlkampf in den USA oder die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative: Ausgrenzung in Politik und Gesellschaft sind auf dem Vormarsch. Basels scheidender Regierungspräsident Guy Morin hat beim Neujahrsempfang der Regierung am Montagabend vor einer gesellschaftlichen Spaltung gewarnt und zudem das angespannte Verhältnis der beiden Basel thematisiert.

Basel. Vor rund 550 Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Verwaltung im Basler Volkshaus widmete sich Morin dem lateinischen Spruch „divide et impera“ des florentinischen Philosophen Niccolò Machiavelli. Der Formel „Entzweie und herrsche“ stellte er Goethes Antithese „verein und leite! Bessrer Hort“ gegenüber. „Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit die politisch-ethische Haltung von Machiavelli gegenüber derer von Goethe an Bedeutung gewinnt“, kritisierte Morin.

Das machte er zum einen am politischen Weltgeschehen und am Verhältnis von Basel-Stadt und dem Landkanton fest, denn, so Morin: „In letzter Zeit nehme ich wahr, dass es auch hierzulande öfters rauer zu- und her- geht und wir uns häufiger auf Emotionen verlassen, als auf Fakten“, unterstrich der Regierungspräsident. Exemplarisch stehe hierfür die Masseneinwanderungsinitiative, deren Annahme sehr stark von Emotionen geprägt war. Dagegen habe sich die Bundesversammlung bei der Umsetzung für einen rationalen und pragmatischen Weg entschieden, lobte er. Für ihn sei dieses Ergebnis ein positives Signal und eine Glanzleistung der demokratischen Prozesse in der Schweiz. Zudem sei die Umsetzung zum Wohl der heimischen Wirtschaft geschehen.

Die Bewährungsprobe stehe aber noch an, gab Morin zu bedenken. „Wir müssen uns mit allen Kräften dagegen wehren, dass polarisierende Kräfte in der Schweiz dieses Thema für ihre Zwecke missbrauchen“, warnte der scheidende Regierungspräsident.

Hierbei sparte er nicht mit Kritik an den Medien, die Geschichten oftmals aufbauschten und in ihrer Berichterstattung Respekt sowie Differenziertheit vermissen ließen. „Die Wochen vor den Wahlen haben gezeigt, was eine mediale Kampagne auslösen kann“, kommentierte er die Berichterstattung in den Medien. Diese hätte einem Magistraten fast das Genick gebrochen, kritisierte Morin. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung verlagere sich zudem die Meinungsbildung ins Internet, was eine ganz neue medienethische und medienpolitische Reflexion verlange.

Aber auch das Verhältnis zwischen den beiden Basel sei vom „divide“ geprägt, beschrieb er die Ablehnung der Fusions-Initiative im Jahr 2014. „Das ist eigentlich die schmerzlichste Erfahrung im Rückblick auf meine Tätigkeit“, zog er eine persönliche Bilanz seiner Jahre als Regierungspräsident von Basel-Stadt. Morin rief dazu auf, den Graben, der sich zwischen Basel-Stadt und Baselland auftue, zuzuschütten oder wenigstens eine stabile Brücke darüber zu bauen.

Eine stabile Brücke konnte indes grenzüberschreitend geschaffen werden, hob er die Tramlinienverlängerung nach Weil am Rhein und Saint-Louis hervor, aber auch die Internationale Bauausstellung 2020 sowie die gemeinsame Entwicklungsplanung Dreiland mit Hüningen und Weil am Rhein hätten zum Wohl der Region beigetragen.

Morins Dank galt den Anwesenden, die in den vergangenen Jahren dazu beigetragen hätten, dass Basel ein „bessrer Hort“ geworden sei. „Dazu gehört, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Schere zwischen arm und reich, die Schere, die sich nun auch über dem Mittelstand auftut, nicht weiter aufgeht.“ Denn soziale Unterschiede und eine in Gewinner und Verlierer gespaltene Gesellschaft seien der Nährboden für das Entzweien, warnte Morin abschließend.

Der sechste Neujahrsemp-fang war zugleich Morins letzter. Ende dieses Monats scheidet der Grüne nach insgesamt zwölf Jahren aus der Exekutive aus. Neue Regierungspräsidentin wird Morins Parteikollegin Elisabeth Ackermann.