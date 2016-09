Basel. Das erste Frauen-Symphonieorchester im Dreiland besteht aus 45 Musikerinnen aus aller Herren Länder und nennt sich „Les Elles Symphoniques“ (wir berichteten). Es wurde 2014 von der Elsässerin Valérie Seiler in Wittenheim (Elsass) gegründet und spielt nun erstmals unter ihrer Leitung in Basel auf: Am Sonntag, 4. September, 17 Uhr , in der Martinskirche. Das Programm steht unter dem Thema „Frauen“: Frauen als Komponistinnen aber auch Frauen als Thema und Inspirationsquelle von Dichtern und Komponisten. Ein Auftritt in Liestal soll am 30. Oktober folgen. Frauen sind in großen Orchestern noch eine Minderheit, obwohl sie als Lehrerinnen mitunter berühmte Musiker ausbildeten. Am Dirigentenpult sind sie sowieso in verschwindender Minderheit. Valérie Seiler wollte es daher mit einem reinen Frauenorchester versuchen. Der Verein RegioKultur Basiliensis unterstützt das Projekt. Die Musikerinnen hoffen, dass sie auch im Badischen zu Auftritten eingeladen werden, heißt es in ihrer Pressemitteilung. n Info: www.les-elles-symphoniques.eu, Vorverkauf: www.ticketino.com