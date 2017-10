Basel Ohne Reifen und mit Alkohol

Basel (sda). Auf den Felgen ist ein alkoholisierter Autofahrer am Autobahnzoll Basel-Weil am Rhein in die Schweiz eingereist. Am Sonntagabend fuhr der Mann mit seinem ramponierten Kleinwagen von Deutschland her kommend scheppernd am Autobahn-Grenzübergang in Richtung Basel vorbei, wie die Schweizer Grenzwache gestern mitteilte. Ein Vorder- sowie ein Hinterreifen waren platt, sodass der Wagen auf den Felgen fuhr. Weder die Geräuschkulisse noch das Gerumpel noch ein rufender und mit einer blinkenden Taschenlampe winkender Grenzwächter bewegten den Fahrer zum Anhalten. So stiegen Beamte selber in ein Auto und verfolgten den Wagen. Sie stoppten ihn vor der Ausfahrt zur Basler Hochbergerstraße/Hafen. Der Fahrer habe ausgesagt, dass ihm schon aufgefallen sei, dass sein Wagen nicht mehr ganz so rund laufe. Er habe in Deutschland einen Randstein gestreift und gedacht, er würde es nach Hause schaffen. Ein Alkoholtest der eigens hinzugerufenen Polizisten ergab, dass der Mann einen Blutpromillewert von 0,7 hatte. Die Polizei übernahm den Fall und nahm Mann und Auto mit.