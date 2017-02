Wie entstehen die schwersten Elemente im Universum? Und wie viel Physik steckt in der Musik? An der zehnten Ausgabe der „Saturday Morning Physics“ am 4. und 11. Februar erhalten Physik-Interessierte Antworten auf diese Fragen. Die „Veranstaltung richtet sich an alle Physikinteressierten ab 14 Jahren. Die Vorträge an den beiden Samstagen werden von einem Experimentenpark begleitet, der unter anderem Schülern vom Phaenovum in Lörrach betrieben wird.

Programm und Anmeldung sind online unter physik.unibas.ch/smp2017 zu finden. Anmeldeschluss ist heute, 2. Februar.