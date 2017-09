Basel Polizei nimmt einen möglichen Täter fest

Basel (sda). Nach einem Sexualdelikt an einer Frau vom 10. September in Basel ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein 25-jähriger Spanier sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit.

Die Frau hatte den Täter zuvor in einem Lokal getroffen und sich mit ihm um etwa 23 Uhr in eine ihr unbekannte Wohnung begeben. Dort vergewaltigte er sie. Später konnte sie flüchten und um Hilfe rufen, wurde vom Täter aber zurück gezerrt und erneut vergewaltigt. Erst am Morgen entkam sie und erstattete Anzeige, wie es in der Mitteilung heißt.