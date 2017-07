Basel Polizei zeigt Gaffer an

Nachrichten-Ticker

16:09 Jugendlicher versprüht Reizgas in Festhalle: 24 Verletzte

Beerfelden - Mit Reizgas soll ein 15-Jähriger auf einem Jahrmarkt im südhessischen Beerfelden 24 Menschen verletzt haben. Die ätzende Substanz sei am Samstagabend in einer zur Festhalle umfunktionierten Turnhalle versprüht worden, sagte ein Polizeisprecher in Erbach. Von den 24 Verletzten, die über Atemwegsreizungen klagten, mussten sechs im Krankenhaus bleiben und dort weiterbehandelt werden. Der 15-Jährige wurde festgenommen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Zu seinem mutmaßlichen Motiv wurde zunächst nichts bekannt.

16:07 Nach Gipfel: Tausende beteiligen sich an "Hamburg räumt auf"

Hamburg - Nach dem G20-Gipfel haben heute Tausende Hamburger begonnen, das Schanzenviertel im Stadtteil St. Pauli aufzuräumen. Eine Facebook-Gruppe zur Veranstaltung verzeichnete rund 8000 Teilnehmer. Mit Putzeimern und Besen wurde das von den Ausschreitungen besonders betroffene Viertel gereinigt. Während des Gipfeltreffens war es dort insbesondere auf der Straße Schulterblatt vor dem linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" zu Krawallen, Sachbeschädigungen und Plünderungen gekommen.

16:05 Pensionslasten des Bundes 2016 deutlich gestiegen

Berlin - Die Pensionslasten des Bundes sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Ende 2016 betrugen die zu erwartenden Kosten für Pensionsleistungen und Beihilfen der heute aktiven Beamten 646,98 Milliarden Euro. Das waren rund 63 Milliarden Euro mehr als zu Beginn des Jahres 2016, wie aus der aktuellen Vermögensrechnung des Bundes hervorgeht. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Danach beliefen sich die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen des Bundes insgesamt auf 477,96 Milliarden Euro, ein Plus von rund 42,1 Milliarden Euro.

15:32 Mercedes-Fahrer Bottas siegt in Österreich vor Vettel

Spielberg - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat beim Großen Preis von Österreich seinen zweiten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der Finne verwies in Spielberg WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel auf Platz zwei und leistete damit auch seinem Silberpfeil-Teamkollegen Lewis Hamilton Schützenhilfe im Titelkampf. Hamilton, der wegen eines Getriebewechsels als Achter gestartet war, beendete das Rennen auf Rang vier hinter Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo. In der Gesamtwertung liegt Vettel nach dem neunten von 20 Saisonläufen 20 Punkte vor Hamilton.

15:17 US-russische Waffenruhe im Südwesten Syriens hält

Damaskus - Die von Russland und den USA ausgehandelte Waffenruhe im Südwesten Syriens hat die ersten Stunden nach Inkrafttreten gehalten. Es seien keine Verletzungen der Feuerpause registriert worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Waffenruhe gilt in Teilen der Provinzen Daraa, Kunaitra und - nach russischen Angaben - auch Sweida an der jordanischen Grenze. Die Feuerpause war bei Verhandlungen der beiden Großmächte und des Königreichs Jordanien in der jordanischen Hauptstadt Amman vereinbart worden.