Bevor das Jahr der Popförderung in der Region Basel mit dem Basler Pop-Preis 2016 und dem „BusinessSupport“ am 9. November zu Ende geht, steht die dritte und letzte Juryrunde des „RegioSoundCredit“ (RSC) an. Bis zum 30. September nimmt der Rockförderverein (RFV) Basel online Bewerbungen von Bands und Musikern entgegen. Der RSC richtet sich an „erfahrene Musikschaffende aus der Region Basel, die eine künstlerisch engagierte, fachkundige Tätigkeit im Bereich Popmusik nachweisen können, über ein professionelles Umfeld verfügen und die Musikszene der Region Basel mitprägen“ – so die wesentlichen Bedingungen zur Teilnahme am ältesten Popförderwettbewerb des RFV Basel. Bewerbung noch bis 30. September möglich Bewerben können sich Bands und Musiker für Tonträger (auch digital), Musikvideos und Konzerttourneen sowie für kombinierte Produktionen. Die unabhängige Fachjury des RSC kann Beiträge zwischen 3000 und 7000 Schweizer Franken projektbezogen vergeben. Der RSC wurde vom RFV Basel im Jahr 2004 ins Leben gerufen; über 860 000 Schweizer Franken haben die wechselnden Fachjurys bisher an Beiträgen bergeben. Jährlich prüft die unabhängige Fachjury des RSC rund 50 Bewerbungsdossiers und kann auch Empfehlungen für Beiträge durch die Jugendkulturpauschale von Kultur Basel-Stadt abgeben.