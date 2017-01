Basel. Der Große Rat des Kantons Basel-Stadt hat den Regierungsrat beauftragt, mit dem Bund Verhandlungen über eine Vorfinanzierung des Herzstücks aufzunehmen (wir berichteten).

Der Basler Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels hat am Montag das Bundesamt für Verkehr BAV, die SBB und die Deutsche Bahn in einem Schreiben über den parlamentarischen Vorstoß informiert, wie das Konsortium Herzstück Basel gestern mitteilte. Der Regierungsrat hat nun drei Monate Zeit, zum Vorstoß Stellung zu nehmen. Bereits im April 2016 hatte er sich dafür ausgesprochen, mit dem Bund Verhandlungen über eine teilweise Vorfinanzierung des Herzstücks aufzunehmen, wie es in der Mitteilung heißt.

Der Regierungsrat geht davon aus, dass der Große Rat ihm im Mai den verbindlichen Auftrag erteilen wird, ihm eine Kreditvorlage zur Vorfinanzierung des Herzstücks vorzulegen und so schnell wie möglich entsprechende Verhandlungen mit dem BAV aufzunehmen.

Das Schlüsselprojekt Herzstück ist auf Kurs, so das Konsortium. Derzeit werde laut Auftrag des Großen Rats und des Landrats mit Hochdruck an der Optimierung der Variante Mitte gearbeitet. Dabei wird in enger Abstimmung mit BAV, SBB und DB die Linienführung so ausgestaltet, dass das Herzstück die An- forderungen an Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität bestmöglich erfüllt, heißt es weiter. Zusätzlich sind Ausbauten auf den Zulaufstrecken notwendig.