Basel (sda). Die Qualität des Wassers in den Flüssen Rhein, Birs und Wiese bei Basel hat sich in diesem Sommer gegenüber 2015 deutlich verschlechtert. Die Resultate spiegeln laut dem Kantonslabor den wettermäßig launischen Sommer wider. Von insgesamt 21 Wasserproben während der Badesaison fielen zehn Proben in die beiden schlechteren der vierstufigen Qualitätsskala, wie das Kantonale Labor Basel-Stadt gestern mitteilte. Bei der zweitschlechtesten Stufe ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht auszuschließen, bei der schlechtesten Qualitätsstufe rät das Labor vom Baden ab. An den sieben Messstellen an Rhein, Birs und Wiese wurden während der Badesaison je drei Proben erhoben, die auf Kolibakterien und Enterokokken untersucht wurden. Am Schlechtesten erwies sich die Flusswasserqualität laut Bericht in der Wiese. Auf Höhe Weilstraße wurde zweimal die schlechteste Qualitätsstufe gemessen, auf Höhe Lange Erlen und Schließe je einmal. Die schlechteste Stufe wurde im Weiteren auch je einmal im Rhein bei der Münsterfähre und beim St. Johann-Bad festgestellt. Während des offiziellen Basler Rheinschwimmens am 16. August sei die Qualität des Wassers indes an allen drei Messstellen auf der zweithöchsten Stufe gelegen. Besser war die Wasserqualität während der Badesaison in der Birs am Birsköpfli und am Rhein beim Breite-Bad. Insgesamt ist es die schlechteste Bilanz der Wasserqualität der vergangenen zwölf Jahren. Das Kantonslabor weist jedoch darauf hin, dass Probeentnahmen jeweils nur Momentaufnahmen ergäben. Wegen des wettermäßig instabilen Sommers habe zudem die Vorgabe, die Proben nach einer stabilen mehrtägigen Schönwetterperiode zu entnehmen, nicht immer eingehalten werden können.