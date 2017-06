Basel Quizfragen über die Schweiz

Von Heiko Trefzger

Gemütlich löffelt er seinen Kaffee, macht eher einen unscheinbaren Eindruck, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Doch dann sprudelt er los – zeigt, dass er trotz seiner jungen 19 Jahre genau weiß, wovon er spricht. Das muss er auch, denn Lionel Battegay ist im letzten halben Jahr zu einer Berühmtheit in der Schweiz herangewachsen. 33 000 Abonnenten hat er mittlerweile auf Youtube und mehr als 15 000 folgen ihm auf Facebook. Mit dem Kanal „Ask Switzerland“ hat sich Lionel Battegay als Youtuber einen Namen gemacht. Dort stellt er hauptsächlich Quizfragen aus den Bereichen Geografie, Politik und Allgemeinwissen über das eigene Land.

Dabei überlässt er die filmische Bühne seinem Publikum, das gerne Antworten gibt. Diese sind teilweise so faszinierend, interessant und witzig, dass eine ganze Jugendbewegung zuschaut. Da Lionel kürzlich im Fernsehen bei „TeleBasel“ zu sehen war, kam es auch schon vor, dass er von einer älteren Dame in der Straßenbahn angesprochen wurde. Der sympathische junge Mann scheint anzukommen – sowohl bei Jung als auch bei Alt. Das verdankt er seinem authentischen Auftreten und der Tatsache, dass er die Sache ernst nimmt, ohne sich selbst dabei zu ernst zu nehmen. Diese Mischung scheint zu funktionierten, denn heute wird Lionel sogar oft aktiv angesprochen von Leuten, die gerne von ihm interviewt werden wollen. „Das ist der optimale Fall“, lacht der 19-Jährige – üblicherweise finde er sein Publikum in der Nähe von McDonalds.

So bereiste er bereits zahlreiche Schweizer Städte und stellte seine Quizfragen. Den notwendigen Kameramann sucht er ein paar Tage zuvor per Aufruf im Internet und bekommt mittlerweile stets fünf bis zehn Rückmeldungen von Leuten, die gerne mit ihm um die Häuser ziehen wollen.

Über Nacht berühmt

„Anfangs war das nicht so einfach“, berichtet Lionel Battegay. Als er vor etwas zwei Jahren mit dem Youtuben begonnen hat, stieg sein fester Kameramann aus und er hat sich ein Jahr lang auf Meinungsblogs konzentriert. Als die aber nicht wirklich eingeschlagen sind, ist er im Herbst vergangenen Jahres unter dem Motto „Back to the roots“ nach Zürich gefahren und hat Interviews gemacht. Das Material kam so gut an, dass zahlreiche Interviews unter anderem in Basel, St. Gallen, Schaffhausen und Bern folgten, die ihn quasi über Nacht berühmt gemacht haben.

Obwohl seit einiger Zeit auch eine Kooperation mit dem „Blick am Abend“ besteht, sieht der 19-jährige das Ganze als Hobby. „Ich bin weit davon entfernt, davon leben zu können“, gesteht er. Und das sei auch nicht das Ziel, denn geplant ist ein Assessment-Jahr an der Uni St. Gallen mit anschließendem Studium. Derzeit lernt Lionel Chinesisch.

Auf die Frage, welche negativen Seiten sein Bekanntheitsgrad mit sich bringt, antwortet der Youtuber ganz entspannt, dass er ab und an von Leuten, die interviewt werden wollen, angesprochen werde, wenn er eigentlich nur mit seinen Freunden etwas trinken gehen möchte. Es sei dann schwierig, klarzumachen, dass man nicht andauernd Kamera und Mikrofon dabei habe. Grundsätzlich freue er sich aber über Rückmeldungen. So liest Lionel nicht nur stets alle Kommentare unter seinen Videos, sondern pflegt auch soviel Interaktion mit seinem Publikum wie noch möglich.

Ein Shitstorm sei bislang ausgeblieben – im Gegenteil bekomme er recht sachliches Feedback, das ihm hilft, sich weiter zu verbessern. Mittlerweile komme fast jede Woche eine mediale Anfrage, aber Lionel weiß auch, dass die Sache sehr vergänglich ist – hier ist er ganz Realist.

Weitere Informationen: Im Internet ist Lionel Battegay auf dem Youtube-Kanal „Ask Switzerland“ und unter www.facebook.de/AskSwitzerland zu finden.