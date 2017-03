22:45 Moderate Gewinne an der Wall Street

New York - Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat den Anlegern an der Wall Street etwas Kopfzerbrechen bereitet. Nach einem freundlichen Start rutschte der Dow Jones zeitweise ins Minus. Allerdings berappelte er sich wieder und schloss 0,21 Prozent höher bei 20 902 Punkten.

22:29 Leverkusen bei Korkut-Einstand 1:1 gegen Bremen

Leverkusen - Tayfun Korkut musste sich bei seinem Einstand auf der Trainerbank von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen mit einem 1:1 gegen Werder Bremen begnügen. Zum Auftakt des 24. Spieltags gelang Kevin Volland die frühe Führung für Bayer. In der zweiten Halbzeit glich Claudio Pizarro aus. In der Nachspielzeit vergab Ömer Toprak einen Foulelfmeter für Leverkusen. Bayer belegt weiter den zehnten Tabellenplatz. Bremer ist 14.

21:47 Türkischer Sportminister spricht in Köln über gescheiterten Putsch

Köln - Der türkische Sportminister Akif Cagatay Kilic hat in Köln an die deutschen Medien appelliert, sich um ein besseres Verständnis der Putschnacht in der Türkei zu bemühen. Das türkische Volk habe damals durch sein mutiges Eingreifen verhindert, dass die Putschisten Demokratie und Rechtsstaat abgeschafft hätten, sagte Kilic. Der in Nordrhein-Westfalen aufgewachsene Politiker bedankte sich bei den deutschen Medien in fließendem Deutsch für ihr Kommen. Die Beziehungen beider Länder sind durch die Diskussion über Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland zur Zeit belastet.