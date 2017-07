Basel Räuber schlägt heftig zu

Basel (sda). Eine 28-jährige Frau ist am Samstagabend vor dem Bahnhof SBB in Basel ausgeraubt worden. Ein Unbekannter entriss ihr gewaltsam ihre Tasche. Danach flüchtete er. Die Frau wurde verletzt. Der Raubüberfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Centralbahnplatz, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Die Frau kam im Bahnhof SBB an und setzte sich für einen Moment neben dem Haupteingang auf eine Sitzbank. Plötzlich riss ihr ein Unbekannter von hinten ihren Brustbeutel weg. Als sie sich umdrehte, schlug der Täter heftig auf sie ein, verletzte sie am Rücken und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer war kurze Zeit benommen. Anschließend begab sich die Frau zur Polizei, welche die 28-Jährige in die Notaufnahme einwies. Eine Fahndung verlief erfolglos.