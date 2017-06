Basel Recycling am Basler Rheinufer

Basel (sda). Am Basler Rheinufer sind in diesem Sommer erstmals Stationen zur Abfalltrennung aufgestellt. Die Ko­sten für das bis Ende September dauernde Pilotprojekt werden auf maximal 65 000 Franken geschätzt. Die acht am Kleinbasler Rheinufer aufgestellten Behälter beinhalten getrennte Abteile für PET-Flaschen, Aludosen und Glasflaschen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement gestern mitteilte. Sie sollen bis zu dreimal täglich geleert und gereinigt werden. Nach Ende des Pilotprojekts will die Stadtreinigung auswerten, ob die Erwartungen der sortenreinen Trennung erfüllt worden sind. Sie erhofft sich, durch das Projekt auch Rückschlüsse auf das Abfallverhalten am Rheinufer ziehen zu können.

Im öffentlichen Raum am Unteren und Oberen Rheinweg fallen laut Mitteilung jährlich rund 2000 Tonnen Abfall an. Bisher wurde dieser ungetrennt in großen blauen Containern und Abfalleimern gesammelt und in der Müllverbrennungsanlage verwertet.