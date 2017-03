Von Sarah Trinler

Ein riesiges Pfeifer- und Trommelkonzert ist zur Fasnachtszeit in der Basler Innenstadt zu hören. Die Cliquen werden bei ihren Märschen durch die Gassen vom Rhythmus der Basler Trommeln begleitet. Damit alles auch so klingt, wie es soll, dafür sorgen Trommelbauer, die dieser Tage viele Überstunden leisten, damit pünktlich zu den „drey scheenschte Dääg“ alles fertig wird.

Basel. Eine traditionelle Basler Blechtrommel liegt offen ohne Felle, Reifen oder Saiten auf der Werkbank. Lukas Hirt greift in den Hohlraum und baut einen Schalldämpfer ein. Währenddessen ist sein Kollege Reto Lippold mit dem Bemalen von neuen Ringen beschäftigt – natürlich in den Basler Farben schwarz und weiß. Mit voller Kraft zieht derweil Walter Büchler an den Seilen einer eingespannten Trommel, um sie nachzuspannen. „Wenn die Trommel neue Felle bekommen hat, müssen wir diesen Vorgang bis zu drei Mal machen, da ist viel Druck drauf“, sagt Büchler.

Seit Wochen sind die drei Männer von Büchler Trommelbau mit Reparaturen und Nachjustierungen beschäftigt. Der kleine Laden an der Allschwilerstraße lässt auf den ersten Blick nicht vermuten, was sich dahinter verbirgt: Vor den Regalen im Verkaufsraum stehen etwa 20 Trommeln, die repariert zur Abholung bereit stehen. In der großen angrenzenden Werkstatt stehen nochmal so viele, die noch bearbeitet werden müssen. „Die Spieler bringen ihre Trommeln dann, wenn sie eigentlich schon gebraucht werden“, sagt Ladeninhaber Büchler mit einem Grinsen.

Er ist den Stress kurz vor der Fasnacht nach mehr als drei Jahrzehnten gewöhnt: „In der Hochphase bekommen wir 20 bis 30 Trommeln am Tag rein – die Spieler wollen sie dann am besten gleich am nächsten Tag abholen.“

Die Tambouren in Basel haben einen speziellen Umgang mit ihren Instrumenten: Das ganze Jahr über wird nicht mit der Trommel sondern mit einem „Trommelböckli“ geübt. Die Trommel wird also nur zur Fasnachtszeit aus dem Schrank geholt. „Die meisten wachen erst kurz nach Weihnachten auf und schauen erst dann, was gemacht werden muss“, sagt Büchler. Doch ist es auch so, dass jeder Trommler selber für sein Instrument plus Reparaturen aufkommen muss. In anderen Schweizer Fasnachtshochburgen übernimmt teils die Clique die Kosten.

Bei Büchler Trommelbau, wo nahezu sämtliche Bestandteile der Basler Trommeln von Hand produziert werden, kostet eine einfache Blechtrommel – in der Regel aus Aluminium oder Messing – rund 2000 Franken. „Und dann braucht jeder Spieler ja auch noch zwei – eine Schönwetter- und eine Schlechtwetter-Trommel“, erklärt Büchler. Die Schlechtwetter ist mit einfachen Fellen ausgestattet, die Schönwetter mit empfindlichem Naturfell. „Das ist schön geschmeidig zu spielen und klingt besser“, so der Trommelbauer.

Büchler und seine Kollegen wissen genau, von was sie sprechen: Alle drei spielen selbst in Fasnachtscliquen oder Musikformationen und wissen somit genau über die Bedürfnisse der Tambouren Bescheid. Dadurch, dass alles aus einer Hand kommt, kann auch auf die Qualität und spezielle Kundenwünsche direkt Einfluss genommen werden.

So geschehen vor einigen Jahren, als das United States Army Old Guard Fife and Drum Corps – eine dem Militär zugeordnete Gruppierung, die zu besonderen Anlässen in den USA spielt – bekannte Trommelbauer weltweit anschrieb, um bei einem Wettbewerb für neue Trommeln für die Old Guards mitzumachen. In einem dreijährigen Auswahlprozess hat sich Büchler Trommelbau dann schlussendlich durchgesetzt und durfte 20 Holz- und Basstrommeln nach traditioneller amerikanischer Art gefertigt und bemalt in die USA liefern. „Die waren auch jetzt wieder bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten zu sehen“, sagt Büchler stolz.

Ein Exemplar davon steht auch im Basler Verkaufsraum – und ist nicht zu übersehen: Die Amerikaner hatten schon immer höhere Trommeln mit einem größeren Durchmesser. Sie wiegten etwa sieben Kilogramm, die Basler Trommel im Schnitt viereinhalb. Die amerikanische Trommel ist heller im Klang und robuster. „Immerhin wird sie jeden Tag sechs bis sieben Stunden gespielt“, erklärt Büchler. „Und nicht zu vergessen: Sie muss sieben Jahre halten.“ Dann werden neue Exemplare angeschafft, bis 2019 wird aber noch die Schweizer Fertigung bespielt.