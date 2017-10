Basel Riehen plant das e-Parlament

Riehen. Der Gemeinderat von Riehen hat in seiner jüngsten Sitzung ein Schreiben an die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) und das Tiefbauamt formuliert, mit dem er den Erhalt der Parkplätze auf der Nebenfahrbahn der Äußeren Baselstraße einfordert, sowie einen Bericht zur Digitalisierung des Parlamentsbetriebs verabschiedet.

Mit Nachdruck wehrt sich der Gemeinderat gegen die Absichten von Tiefbauamt und BVB, die Nebenfahrbahn der Äußeren Baselstraße so zu verschmälern, dass die dortigen Parkplätze nahezu vollständig wegfallen. Grund für die Maßnahmen von Tiefbauamt und BVB ist der Bau eines Zauns, der verhindern soll, dass die Tramgleise überquert werden.

Als Antwort auf einen Vorstoß skizziert der Gemeinderat in einem Bericht an den Einwohnerrat, wie sich die vollständige Digitalisierung auf das Parlament auswirken könnte. Konkret schlägt er die Abkehr vom papiergestützten zum e-Parlament vor. Sollte das Parlament diese gutheißen, soll ab der kommenden Legislaturperiode das e-Parlament in Riehen umgesetzt werden.