Basel Rockkonzerte im Römertheater

Da, wo Pratteln im Osten aufhört, beginnt das kleine Dorf Augst, die ehemalige Römerstadt Augusta Raurica. Mitten in Augst befindet sich das römische Theater Augusta Raurica. Dieses ganz spezielle Freilufttheater ist der perfekte Ort für viele kulturellen Veranstaltungen. In den 1970er und 1980er Jahren fanden in Augusta Raurica viele Rockkonzerte statt. Im vergangenen Jahr hat die Prattler Konzertfabrik Z7 diese alten Zeiten wiederbelebt. An vier Festivaltagen treffen junge und nicht mehr ganz so junge Acts auf Urgesteine der Rockmusik. Auftakt ist am Donnerstag, 7. September, ab 18.30 Uhr, mit „Johnossi“ und „Kensington“.

Am Samstag, 9. September, ab 18 Uhr sind John Lees’ „Barclay James Harvest“ und „Wishbone Ash“ zu Gast.

Zum Abschluss spielt am Sonntag, 10. September, ab 18 Uhr die Band „Mike & the Mechanics“ des Genesis-Gitarristen Mike Rutherford.