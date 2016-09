Der Pharmakonzern Roche will in Basel rund 190 Stellen abbauen, hat das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt. Die Schweizer Gewerkschaft verurteilt das Vorhaben. Von Michael Werndorff Basel. Grund für den geplanten Stellenabbau ist die Zusammenlegung der Wirkstoffproduktion und Fertigung von kleinmolekularen Arzneimitteln, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Mit dieser Anpassung reagieren wir auf die Entwicklung unseres Portfolios von kleinmolekularen Medikamenten hin zu spezialisierten, hochwirksamen Arzneimitteln, die zukünftig in geringeren Mengen produziert werden“, teilte Nicolas Dunant, Leiter der Roche-Medienstelle, gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Ältere Medikamente von Roche, die in der Vergangenheit deutlich höhere Produktionsmengen benötigten, würden fortlaufend ihren Patentschutz verlieren. Produktionskapazitäten sinken Deshalb werden in Zukunft insgesamt geringere Produktionskapazitäten benötigt, hieß es weiter. Von dieser organisatorischen Anpassung könnten über die nächsten zwei Jahre bis zu 190 Stellen betroffen sein. Davon bis zu 130 in diesem und bis zu 60 im kommenden Jahr, sollte das jetzt begonnene Konsultationsverfahren keine nennenswerten Verbesserungen aus Sicht der Arbeitnehmer bringen. Die Schweizer Gewerkschaft Unia macht sich für solche Verbesserungen stark: Es müssen Alternativen geschaffen werden, hieß es bereits am Donnerstagabend. Die Unia fordert ein Konsultationsverfahren, das diesen Namen auch verdiene, wie es zum Beispiel bei Novartis in Nyon im Jahr 2011 durchgeführt wurde. Konkret bedeutet dies: Den Arbeitnehmern soll eine ausreichend lange Konsultationsfrist eingeräumt werden, um Alternativen zur Massenentlassung zu erarbeiten, geht aus einer Mitteilung hervor. Zudem müssen den Arbeitnehmerorganisationen alle notwendigen und sachdienlichen Informationen zur Verfügung gestellt und der Arbeitnehmerkommission alle Freiheiten während des Prozesses gewährt werden. Roche müsse sich unmissverständlich zum Industriestandort Schweiz bekennen, auch vor dem Hintergrund, dass das Pharmaunternehmen im ersten Halbjahr den Gewinn um vier Prozent auf 5,4 Milliarden Franken steigern konnte. Wohlwollende Prüfung gefordert Christoph Brutschin, Wirtschaftsdirektor von Basel-Stadt, habe die Nachricht vom Stellenabbau mit Bedauern zur Kenntnis genommen, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt erwartet von Roche eine wohlwollende Prüfung möglicher Vorschläge im Rahmen des Konsultationsverfahrens, sowie einen großzügigen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter“, erklärte der Politiker. Dabei sollen Personen der Altersgruppe 50 plus mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, auch mit großzügiger Nutzung der Möglichkeit von Frühpensionierungen, teilte Brutschin mit. Dass das Pharmaunternehmen Stellen streicht, war in letzter Zeit eher selten. Allein in den vergangenen anderthalb Jahren erhöhte der Pharmakonzern in Basel und Kaiseraugst den Personalbestand um 900 Angestellte. Allerdings steht auch in Rotkreuz im Kanton Zug wegen einer Reorganisation bei Roche Diagnostics die Entlassung von 44 Angestellten zur Diskussion. Roche beschäftigt in Basel und im nahen Kaiseraugst insgesamt 11 400 Mitarbeiter.