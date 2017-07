Basel Schaden durch Wohnungsbrand

Laufen (sda). Bei einem Wohnungsbrand in Brislach im Bezirk Laufen (Kanton Baselland) ist am Mittwochabend beträchtlicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde jedoch niemand. Wieso es zu dem Brand kam, ist noch offen.

Der Brand im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses an der Zwingenstraße wurde gegen 18.30 Uhr gemeldet, wie die Baselbieter Polizei gestern mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits starker Rauch aus der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen. Zuvor hatte schon ein Unbekannter versucht, mit einem Gartenschlauch der Flammen Herr zu werden. Als der Brand ausgebrochen war, befand sich niemand in der Wohnung. Der Wohnungsinhaber musste jedoch wegen Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, da er versucht hatte, Gegenstände vor dem Brand zu retten. Das Krankenhaus konnte er aber am gleichen Tag wieder verlassen. Das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar, wie es in der Mitteilung heißt.