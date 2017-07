Basel Schifffahrt muss sich umstellen

Von Adrian Steineck

Das relativ trockene erste Halbjahr und die anhaltend niedrigen Pegelstände machen auch der Basler Rheinschifffahrt zu schaffen. Viele Frachtschiffe fahren bereits mit weniger Ladung, um die geringe Wassermenge auszugleichen – eine Situation, die sich in Zukunft noch verschärfen wird.

Basel. Simon Oberbeck zeigt sich gestern verhalten optimistisch: „Der Pegelstand ist im Moment nicht so schlecht“, sagt der Verkehrspolitikbeauftragte der Schweizerischen Rheinhäfen. So lag der Pegelstand Basel-Rheinhalle, der gegenüber der Birs-Mündung erhoben wird, gestern Vormittag bei 564 Zentimetern und kletterte bis zum frühen Vormittag auf 579 Zentimeter. „Ab 700 Zentimetern sprechen wir von Hochwasser“, sagt Oberbeck zum Vergleich.

Ein solches aber ist derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil, in den vergangenen Jahren haben Oberbeck und seine Kollegen von den Schweizerischen Rheinhäfen eine Entwicklung hin zu „relativ langen, trockenen Perioden mit tiefen Pegelständen“ beobachtet, wie er sagt. So erinnert sich Oberbeck daran, dass im Sommer 2015 über ein halbes Jahr hinweg Niederwasser herrschte, das für den Güterverkehr einige Einschränkungen mit sich brachte.

Auch in den vergangenen Wochen haben viele Frachtschiffe, die etwa von Rotterdam, Antwerpen oder Amsterdam aus Basel ansteuern, weniger Ladung aufgenommen als sonst, um die niedrigen Pegelstände auszugleichen. Das ist besonders bei Brückenabschnitten wichtig, denn ein leeres Frachtschiff schwimmt bis zu 2,5 Meter höher als ein vollgeladenes. Aber wie sich der Klimawandel in der Zukunft auf den Schiffsverkehr auswirkt, darüber will Oberbeck nicht spekulieren.

David Volken, beim Schweizerischen Bundesamt für Umwelt (BAFU) in Bern zuständig für hydrologische Vorhersagen, entwirft hingegen ein deutliches Szenario. „Ein Hitzesommer wie im Jahr 2003 wird in Zukunft zum Standard werden“, sagt der Hydrologe, also der Fachmann für Wasser.

Der derzeit schweizweit niedrige Pegelstand bei Gewässern hänge auch damit zusammen, dass es in höheren Lagen im Frühjahr so wenig Schnee wie noch nie gegeben habe. Das wirke sich direkt auf die Wasserstände aus, denn eigentlich sorgt die im Frühling einsetzende Schneeschmelze für steigende Pegel. Wenn aber von vornherein weniger Schnee da ist, bleibt dieser positive Effekt aus.

Volken wagt im Gespräch mit unserer Zeitung eine langfristige Prognose bis zum Jahr 2050. „Es wird überall Veränderungen geben, egal ob am Rhein oder an der Donau“, ist er überzeugt. Gerade kleinere Gletscher werden bis Mitte des Jahrhunderts verschwunden sein, die Schneefallgrenze wird weiter ansteigen, und extreme Wetterphänomene werden zunehmen. Das bleibt auch für die Containerschifffahrt nicht ohne Folgen, wie er sagt. „Die Schiffe werden kleiner und leichter werden müssen und können weniger Ladung transportieren.“