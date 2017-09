Basel Schmuggel:Zöllner finden 1,5 Kilo Kokain

Mumpf (sda). Schweizer Grenzwächter haben bei der Kontrolle eines Fahrzeugs in Mumpf rund 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt. Der Fahrer, ein 61-jähriger Dominikaner, wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein. Der Mann soll in Untersuchungshaft gesetzt werden. Ins Netz ging der Mann am Sonntagmorgen. Auf dem Rastplatz Mumpf der Autobahn A3 nahmen die Grenzwächter ein Fahrzeug mit spanischen Kennzeichen unter die Lupe, wie die Aargauer Kantonspolizei gestern mitteilte. Dabei sei das Kokain im Fahrzeug entdeckt worden.