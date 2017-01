Basel (sda). Nach dem Streit um die Schwarzarbeitskontrollen im Baselbieter Baugewerbe haben die Sozialpartner diese neu aufgegleist. Nun ist ein frisch gegründeter paritätisch besetzter Verein für die Kontrollen zuständig.

Dank der neuen Struktur könnten im Kanton Basel-land „künftig risikoorientierte und themenübergreifende Arbeitsmarktkontrollen durchgeführt werden“, teilten Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer und Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) in einer Pressemitteilung mit. Die Dachverbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben einen Verein namens „Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe, AMKB“ gegründet. Sozialpartner der betroffenen Branchen dürfen beitreten.

Die VGD hat mit dem Verein AMKB eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2017 bis 2019 ausgehandelt. Die Kontrollen sollen Lohndumping, Verstöße gegen das Entsendegesetz, Schwarzarbeit, Verletzungen von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und gegen das Beschaffungsgesetz aktiv bekämpfen.

Ab Mai will der Verein eigenes Personal verpflichtet, Räume gemietet und Technik beschafft haben. Bis dahin kauft er die nötigen Ressourcen bei der Arbeitsmarkt-Services AG (AMS) ein. Diese Firma – eine indirekte Wirtschaftskammer-Tochter – stand in der Kritik der früheren Strukturen, deren Verantwortung Ende 2016 ausgelaufen war. Die bisher zuständige sozialpartnerschaftliche „Zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle“ (ZAK) hatte die Kontrolltätigkeit ganz an die AMS ausgelagert. Laut einem Rechtsgutachten der Regierung widerspricht dies jedoch dem Grundgedanken im kantonalen Schwarzarbeitsgesetz.

Für den GAV-Bereich war bisher nicht die ZAK, sondern die „Zentrale Paritätische Kontrollstelle“ (ZPK) zuständig. Neu ist der AMKB für beide Bereiche verantwortlich. Sobald der AMKB voll operativ ist, wird die ZAK aufgelöst. Die ZPK wird derweil in den AMKB integriert.