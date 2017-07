Basel Schwerverletzter auf den Gleisen

Nachrichten-Ticker

14:22 De Maizière: Gewalttäter in Hamburg wie Neonazis

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat den Gewalttätern während des G20-Gipfels jede politische Motivation abgesprochen. Er verglich sie mit Neonazis und islamistischen Terroristen. "Das waren keine Demonstranten. Das waren kriminelle Chaoten", sagte der Minister. Die Gewalttäter seien völlig enthemmt gewesen, hätten Menschen und Sachen angegriffen, geplündert und Brandstiftung begangen. Wer Gehweg-Platten auf Polizisten werfe, mache sich der Vorbereitung zu versuchtem Mord schuldig.

13:00 Gesundheitszustand von Liu Xiaobo "​kritisch"

Peking - Der Gesundheitszustand von Chinas Nobelpreisträger Liu Xiaobo hat sich nach Angaben seines Krankenhauses weiter verschlechtert. Der 61-Jährige, der an Leberkrebs in Endstadium leidet, sei "​kritisch"​ krank, erklärte seine Klink in der nordostchinesischen Stadt Shenyang. Der Bürgerrechtler war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Liu Xiaobo war vom Heidelberger Krebsspezialisten Professor Markus Büchler und von dessen US-Kollegen Joseph M. Herman besucht worden. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass der Patient für eine Behandlung in Deutschland oder den USA "grundsätzlich transportfähig" sei.

12:56 Mütter streiten um Kinderwagenplatz in Bus - drei Verletzte

Bremen - Ein Streit von vier Müttern um einen Kinderwagenstellplatz ist in einem Bremer Bus derart eskaliert. Das Ergebnis: Ein Polizeieinsatz und drei verletzte Beamte. Die vier Frauen wollten mit ihren Kinderwagen gemeinsam einsteigen, konnten sich im Bus aber nicht einigen, wer welchen Platz bekommt, teilte die Polizei mit. Die Frauen bedrängten sich körperlich. Eine rief ihren Mann an, der mit seinem Bruder zu Hilfe eilte. Zeitgleich mit den Brüdern traf auch die Polizei ein, die Handgreiflichkeiten verhindern wollte. Die Brüder griffen daraufhin die Beamten an.

12:54 Mehr als 40 Mitarbeiter von zwei Universitäten in Türkei festgenommen

Istanbul - Unter dem Vorwurf der Verbindungen zur Gülen-Bewegung sind 42 Mitarbeiter von zwei Istanbuler Universitäten festgenommen worden. Darunter ist der regierungskritische Politikwissenschaftler Koray Caliskan, der an der bekannten Bogazici Universität lehrt, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Caliskan schreibt auch für die linksgerichtete Zeitung "Birgün". An der Medeniyet Universität seien unter anderem 19 Professoren der medizinischen Fakultät festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe für 72 Universitätsmitarbeiter die Festnahme angeordnet.

12:45 Schriftsteller Peter Härtling gestorben

Köln - Der Schriftsteller Peter Härtling ist tot. Der vielfach ausgezeichnete Autor sei im Alter von 83 Jahren nach kurzer schwerer Erkrankung in Rüsselsheim gestorben, teilte eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch mit. In seiner mehr als 60-jährigen Schaffenszeit veröffentlichte Härtling eine Vielzahl von Romanen, Erzählungen, autobiografischen Schriften und Kinderbüchern. 2015 erschien sein letzter Roman "Verdi - Ein Roman in neun Fantasien". Sein zentrales Thema ist die Erinnerung. Dies bedeutete für ihn die Auseinandersetzung mit Geschichte und politischer Vergangenheit.