Von Jürgen Scharf

Basel. Komödien sind der große Renner an Silvester. Die Leute wollen sich zum Jahresausklang gut unterhalten. Dies sagen übereinstimmend die Theatermacher der Basler Klein- und Privattheater. Deshalb spielen die meisten, wie das Fauteuil, das Tabourettli, das Förnbacher Theater oder das Ateliertheater in Riehen am letzten Tag des Jahres gleich mehrfach ihre Erfolgsstücke, um den Jahreswechsel beschwingt zu begehen.

Förnbacher Theater Das Förnbacher Theater im Badischen Bahnhof legt als Silvesterkomödie noch mal Molières Klassiker „Der Geizige“ auf, in dem Regisseur und Theaterleiter Helmut Förnbacher selber in der Titelrolle zu sehen ist. Die geistreiche Gesellschaftskomödie über Reichtum, Geld, Besitz und Gier wird zwar in historischen Kostümen aufgeführt, kommt aber temporeich und unverstaubt daher. Gleich drei Mal tritt das Förnbacher-Ensemble am Silvesterabend mit Molières Meisterwerk vors Publikum.

Dass die Kleintheater an diesem Tag das gleiche Stück bis zu drei Mal aufführen, hängt mit dem Umbau zusammen. Denn es ist vom organisatorischen Aufwand her fast unmöglich, zwischendurch umzubauen, sagen die Theaterleute aus Erfahrung.

Theater Fauteuil Wie bei Förnbacher ist es auch im Theater Fauteuil, dem Kleintheater am Spalenberg, üblich, dass es bei der dritten Silvestervorstellung eine Mitternachtspause gibt und die Schauspieler und Zuschauer aufs Neue Jahr anstoßen können. „Die Nachfrage ist an Silvester deutlich größer als anderen Tagen“, erzählt Claude Rasser vom Fauteuil.

Hier wird mit der neuen hauseigenen Produktion „Dinner für Spinner“ das alte Jahr turbulent beschlossen. Das bewährte Fauteuil-Ensemble spielt am Samstag den französischen Komödien-Hit dreimal en suite in einer Basler Dialektfassung, die mit ihrer Situationskomik, ihrem Wortwitz, ihren Verwicklungen und Verwechslungen ein großer Publikums- und Lacherfolg ist. Die Zuschauer können sich über einen Verleger, der arg in die Bredouille gerät, seine frustrierte Ehefrau, seine exaltierte Ex-Geliebte, einen verkrachten Freund und einen skurrilen Gast amüsieren.

Tabourettli Im gleichen Theater findet sich das Tabourettli, das zum Jahreswechsel den Dauerbrenner „Im Weißen Rössl“ zwei Mal auf die Bühne bringt: ein heiteres Operetten-Vergnügen für alle, die pfiffige und ironisch gewürzte Unterhaltung suchen. Während das zugkräftige „Dinner für Spinner“ bereits ausverkauft ist, gibt es für das im Salzkammergut spielende melodienselige musikalische Lustspiel von Ralph Benatzky noch Restkarten.

Häbse-Theater Auf Dialektkomödien mit Basler Kolorit spezialisiert ist auch das Häbse-Theater, das an Silvester ebenfalls drei Mal seine neue Hausproduktion „E Halbschueh für alli“ aufführt. Dahinter steckt ein irrwitziges Lustspiel um einen bankrotten Schuhhändler und dubiose Mafiosi. Hans J. Hersberger zieht in der Hauptrolle des pleite gegangenen Geschäftsmanns, der seine Finanzmisere geheim halten will und die tollsten Vertuschungsaktionen und Schwindelmanöver anzettelt, alle komödiantischen Register. Riehener Ateliertheater Im Riehener Ateliertheater nimmt Dieter Ballmann seine Inszenierung der Dürrenmatt-Kriminalkomödie „Die Panne“ an Silvester ins Programm: Das Stück handelt von einem Vertreter, der nach einer Autopanne in einem Dorf übernachten muss und in ein Haus gerät, wo ein Richter, ein Staatsanwalt und ein Henker ein mysteriöses Gerichts-Spiel mit dem arglosen Besucher veranstalten: kein Schenkelklopfer, sondern ein Humor der eher ironisch-sarkastischen Art.

In der Basler Theaterszene ist also an Silvester viel geboten. Die Theaterleiter merken aber an der Publikumsnachfrage, dass das Konkurrenzangebot speziell an diesem Tag riesig ist: mit diversen Theatervorstellungen, Konzerten, Partys und dem Feuerwerk der Stadt Basel mit Gratis-Glühwein.

Früher, so Dietlind Ballmann vom Ateliertheater Riehen, „lief Silvester todsicher“. Es war „der beste Termin im ganzen Jahr“. Doch die heutige Event-Kultur hat das verändert, die Jüngeren lieben eher Partys, und die, die ins Theater gehen, werden weniger: „Das Publikum bricht weg“.

Für viele, so die Erkenntnis von Dietlind Ballmann, die als Bühnen- und Kostümbildnerin auch in den aktuellen Produktionen des Fauteuil, Tabourettli und Häbse-Theaters mit von der Partie ist, gehört es zum Ritual, dass man an Silvester ins Theater geht. „Die Panne“ spielen sie deswegen, weil alle Schauspieler dieser Produktion – darunter der in der Region bekannte Egon Klauser, der gerade von einer Tournee der Ateliertheater-Inszenierung des Musicals „My Fair Lady“ zurück ist – dafür Zeit haben. Die doppelte Aufführung soll dem geneigten Publikum die Möglichkeit geben, vor oder nach dem Essen ins Theater zu gehen.