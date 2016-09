08:11 FBI stoppt nach Anschlag von New York verdächtiges Fahrzeug

New York - Die US-Bundespolizei FBI hat im Zusammenhang mit der Explosion in New York fünf Personen befragt. Diese sollen in einem gesuchten Fahrzeug gesessen haben, das bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden sei, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf das FBI. Bei der Explosion am Samstag waren 29 Menschen verletzt worden. Im nahe gelegenen Ort Elizabeth im Bundesstaat New Jersey wurde gestern Abend ein verdächtiger Gegenstand in einem Mülleimer entdeckt und von einem Entschärfungskommando gesprengt. Es handelte sich laut CNN um einen Rucksack mit mehreren möglichen Rohrbomben.

07:21 Parteienforscher: Man muss keine Angst vor Rot-Rot-Grün haben

07:10 Bio-Winzer beklagen zum Teil riesige Ernteausfälle

06:53 "Marzipan-Erpresser" - Polizei nimmt Verdächtigen fest

06:30 FBI stoppt verdächtiges Auto nach Explosion in New York

New York - Die US-Bundespolizei FBI hat in Zusammenhang mit der Explosion in New York vom Samstag ein verdächtiges Fahrzeug bei einem "Verkehrsstopp" angehalten. Es sei aber niemand eines Verbrechens beschuldigt worden, twitterte das New Yorker FBI-Büro in der Nacht. Mehrere örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Ermittler, fünf Insassen des Wagens seien festgenommen worden. Die Männer wurden demnach in Brooklyn angehalten, nachdem sie eine Brücke vom benachbarten Stadtteil Staten Island überquert hatten. Bei der Explosion am Samstag in Manhattan waren 29 Menschen verletzt worden.